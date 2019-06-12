DHA İSTANBUL - GABON'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARININ YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

FETÖ/PDY'nin Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından haklarında dava açılan üç sanığın yargılanmasına başlandı. Suçlamaları reddeden sanıkların, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Adnan Demirönal, İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar getirildi. İlk savunmayı FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı ve FETÖ'nün Gabon'da bulunan okullarında yöneticilik yaptığı ileri sürülen sanık Adnan Demirönal yaptı. Sanık Demirönal, "Gabon'da öğretmenlik yaparak ailemin geçimini sağlıyordum. Beklenmedik şekilde gözaltına alındım. Ters kelepçe takılarak getirildim. 15 aydır tutukluyum. 'İmam' denerek kastedilen şey nedir, anlamış değilim. Herhangi bir örgüte bağlı değilim, ailem de dahil sicilimiz temizdir. Tüm örgütlere lanet gözüyle bakarım" dedi. Demirönal, Gabon'daki işi de internette yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle girdiğini öne sürerek "Yaptığım tek iş öğretmenlik. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"EKMEK DAVASI PEŞİNDEYDİM"

Örgütün Gabon'daki önde gelen isimlerinden olduğu ve elde edilen dijital materyallerde örgütü öven çok sayıda doküman çıktığı iddia edilen sanık İbrahim Akbaş ise "Yaşamımın büyük bir kısmı yurtdışında geçti. En son Gabon'da çalıştım. Öğretmenlik yaptım. Ekmek davası peşindeydim. Terörle ilgili hiçbir eylemim olmadı. Yurtdışında kazandığım paraları Bank Asya'da biriktirdim. Örgütsel amaçla para biriktirmedim. Muhafazakar yapım nedeniyle bu bankayı tercih ettim" dedi. 21 yıldır yurtdışında yaşadığını, son 5 yıldır Gabon'da öğretmenlik yaptığını ifade eden Akbaş, Türk kültürüne ait öğretim yaptıklarını, düzenlenen etkinliklere Gabon ve Türk bürokrat ve devlet adamlarının da zaman zaman katıldığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

MAHKEME TAHLİYE TALEPLERİNİ REDDETTİ

Örgütün Gabon'daki üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia edilen sanık Osman Özpınar da ters kelepçeli olarak getirildiklerini, 23 gün gözaltında tutulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sanık Özpınar, "Silahlı terör örgütü kurduğum ve yönettiğim iddia edilmiş. Ben öğretmenlik yaptım. O okulun müdürüydüm. Gabon'da Pakistan'da, Ekvator'da bu işleri yapmış olmam Anayasal bir haktır. Silahlı terör örgütü ile alakalı değil" dedi. Tutuculuk ve milliyetçilik olduğu için Bank Asya hesabını faizsiz olduğu için açtığını belirten Özpınar, örgütle alakası olmadığını iddia etti. Bylock kullanmadığını öne süren Sanık Özpınar, "14 aydır tutukluyum kime casusluk yapmışım, hangi bilgiyi vermişim. Benimle ilgili bir devlet başkanı aramış mı sorulsun. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, üç sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, MİT'in operasyonuyla Nisan 2018'de Gabon'dan Türkiye'ye getirilen tutuklu sanıklar Adnan Demironal, İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar'ın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 10 yıldan 22,5 yıla kadar ve "Uluslararası casusluk" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Kaynak: DHA