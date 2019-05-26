DHA İSTANBUL - GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI

DHA
İSTANBUL - (Ek görüntü) GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI
Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,(DHA)
Süper Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray
'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'ne asıldı. Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu
'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah
saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları asıldı.
Fatih Sultan
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Kaynak: DHA