Dha İstanbul - Gaziosmanpaşa'da Cipe Silahlı Saldırı: Yaralı Kişi Hayatını Kaybetti

Haber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa
'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak'taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım
, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 kurşun isabet eden Yıldırım tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Polis
kaçan saldırganları arıyor.
Görüntü Dökümü;
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-Olay yeri
-Araçtan görüntü
-Polisin incelemesi
-Detaylar
Gaziosmanpaşa,DHA
Kaynak: DHA