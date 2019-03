Dha İstanbul- (Geniş Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Konuştu

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli'yle, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk." BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki, seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Biz paramıza sahip çıkacağız."Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA - idris TİFTİKCİ - Harun UYANIK -/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuştu.Erdoğan mitinge, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Mehmet Ağar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam Alemine işaret ettiği şehir, Asr-ı Saadet'ten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul. Ayasofya'sı ile Sultan Ahmet Camisi'yle en son Büyük Çamlıca Camii ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti" " diyerek başladı."1 MİLYON 600 BİN TEK YÜREK OLDUK"Erdoğan, "15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip dosta düşmana birliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli'yle, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk. Bir olduk, beraber olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Cumhur İttifakı sadece 2 partinin değil, tüm Türkiye'nin, milletin ittifakıdır" dedi."İSTANBUL HİZMETKARI OLMAKTAN ŞEREF DUYDUĞUMUZ SEVDAMIZ, DUAMIZ, HER ŞEYİMİZDİR"Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:"Böyle olduğu için de Türkiye'yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı'na saldırıyor, içeriden ve dışarıdan. Ne yaparlarsa yapsınlar, boş. Biz milletimizle birlikte bir çağın kapanıp, bir çağın açıldığı bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz. Bu şehir ki, Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğidir. Sultan Abdülhamid'in namusudur. Bu şehir ki Gazi Mustafa Kemal'in son nefesidir. Şehit Başbakan Adnan Menderes'in hayalidir. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın duasıdır. Merhum Alparslan Türkeş'in sevdasıdır. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, duamız, her şeyimizdir. İstanbul halkıyla bir olup 25 sene de… CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur… Bunlardan kurtarmakla kalmadık. Bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Asırlara sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkezi şehirlerinden biri yaptık. Şimdi öyle bir ses verelim ki, İstanbul'un tüm ilçelerinden, tüm hanelerinden duyulsun. Ama dünya da duysun.""İSTANBUL'A AŞKLA HİZMET ETTİK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta İstanbul'u daha da yükseltmek için Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya var mısınız? İstanbul 31 Mart'ta gözleri hala sende olanlara cevaplarını vermeye hazır mısın? İstanbul 31 Mart'ta hala senin camilerinden, minarelerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, göklerinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağına tahammül edemeyenlere mesajını vermeye hazır mısın? İstanbul 31 Mart'ta İstanbul'un yönetimini değil ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını hedefleyenlere derslerini vermeye hazır mısın? İstanbul 31 Mart'ta seni aşkla sevip hizmet edenlerle seni çarpık ittifaklarının manivelası yapmak isteyenlerin tefrikini yapmaya var mısın? İşte fethin İstanbul'u bu. İşte 3 kıta 7 iklime hükmeden İstanbul bu. İşte demokrasinin, milli iradenin kalesi İstanbul bu. Şurada seçime 1 hafta kaldı. Gece gündüz çalışmaya var mıyız? İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber burada bir de zaferin şenliğini yaparız. Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda ona aşkla hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığınız andan itibaren, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemimde de İstanbul'a yapılan her hizmetin bizzat takipçisi oldum. Her alanda şehrimizi tarihinde görülmedik hizmetlerle hedeflerimize hazırlamanın gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı."İSTANBUL GİBİ BİR YERE RASTGELE BİR İSİM YAKIŞMAZDI"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında CHP adaylarını eleştirerek, "Getirdiğin kişi İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı. Bizim şu anda Belediye Başkan adayımız, yıllarca ülkemizde ulaştırma bakanlığı yapmış, İDO'nun Genel Müdürü, ondan sonra Başbakanlık, ondan sonra Meclis Başkanlığı. Dolayısıyla İstanbul gibi bir yere rastgele bir isim yakışmazdı. Onun için İstanbul'a biz Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Bizim adayımız Kayseri gibi bir büyükşehrin belediye başkanı olan, daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olan ve akabinde yeni yönetim sistemi sebebiyle onu genel başkan yardımcısı yaptığım Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptım. Resmi rakamla Ankara'daki mitingimizde de 450 bin kişi var. ve İzmir'de oraya rastgele, kenar köşe oradan bir tane ilçe belediye başkan adayını getirdi, aday yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Öyle mi? Terör örgütüyle el ele iç içe geçmişi itibariyle ne yazık ki kirli. Böyle birisini İzmir'e layık gördüler. Denizli'de büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, milletvekilimiz, daha sonra Ekonomi Bakanımız olmuş Nihat Zeybekci'yi getirdik. Sıradan isimler olmaz. Ama Bay Kemal'in böyle bir yönetim kabiliyeti yok" dedi."İSTANBUL'UN YEŞİL ALANLARINI 10 MİLYON METREKAREDEN 60 MİLYON METREKAREYE ÇIKARDIK"Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"İstanbul'da vahşi çöp depolama merkezleri vardı. Aman yarabbi… İşte Ümraniye'de çöp depolama merkezinin o zamanki başkanı da CHP'liydi, İstanbul'da da CHP'li belediye başkanı vardı. Patladı, patlayınca 39 vatandaşımız rahmetli oldu. O gün bugündür hesabını veren yok. Sizin geçmişiniz işte. Modern bir depolama yapamadınız. Ama biz süratle modern depolamalara geçtik. ve 18 atık yönetim tesisiyle modern, temiz ve sağlıklı bir metropole İstanbul'u çevirdik. Yılda 420 bin ton ambalaj atığını kaynağında ayrıştırarak, geri dönüştürüyor, günde 19 bin ton çöpü işliyoruz. Organik atıktan her yıl ortalama 20 bin ton kompost üretip tabiattan geleni tabiata döndürüyoruz. Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İstanbul üç gazından aynı şekilde elektrik enerjisi üretim tesisine sahiptir. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olacak Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretimi tesisinin yapımına başladık. Bir yılda 300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz. İstanbul'un yeşil alanlarının toplamını 10 milyon metrekareden 6 kat artışla 60 milyon metrekareye çıkardık. Bugüne kadar 485 adet semt, bölge ve park ile mesire alanları yaptık. Biz geldiğimizde İstanbul'da sadece 4 spor salonu vardı. İstanbul'a 47 spor salonu kazandırarak herkes spor yapabilsin diye, park ve bahçeleri de spor aletleriyle donattık. 17 spor salonunun yapımı devam ediyor. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve sporla buluşturmak için 223 okula kapalı spor salonu yaptık. İstanbul'a daha önce hiç olmayan 6 gençlik merkezi inşa ettik. İSMEK, 39 ilçedeki 242 kurs merkezinde 307 branşta 752 programla meslek ve sanat eğitimi veriyor. Bugüne kadar 3 milyon kişiye yakın mezun verdi.""TUZLA BİYOTEKNOLOJİ VADİSİNİ KURUYORUZ"Erdoğan konuşmasının devamında Tuzla'ya biyoteknoloji vadisini kuracaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kurduğumuz Beyaz Masa 7 gün 24 saat İstanbulluların hizmetinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım kardeşim. Bugüne kadar elde ettiği tecrübesiyle bir defa İstanbul'a tecrübede bir abide olarak bütün deneyimlerini koyacak. Bütün bunlarla beraber çok ciddi çalışma noktasında da hırsı olan bir arkadaşımız. 8 saat mesai falan anlamaz. Gece geç saatlere kadar çalışır. Öyle yürüdük bu yolda. Şimdi bu gayretini bu tecrübesini tamamıyla İstanbul'a teksif etmeye hazırlanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde elde ettiği tecrübesi var. Onları da İstanbul'a taşıyacak. İstanbul'un bütün bu potansiyeline değer katmak için şimdi bir şey daha yapıyoruz. Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla biyo teknoloji vadisini kuruyoruz. Bu teknoloji vadisi Tuzla'ya ve İstanbul'umuza ayrı bir güç katacak. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok katma değerli ürün üretilecek. 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bayrampaşa'da üniversitelerin araştırma merkezleri kurabilecekleri şirketlerin, merkez ve yerel yönetimlerin iş birliği halinde çalışabilecekleri1 buçuk katrilyon lira maliyeti olan bir teknoloji merkezi kuruyoruz. Bu merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. Pendik'te girişimci gençlerimize ve şirketlerimize yardımcı olmak için 3 buçuk katrilyon lira maliyetle teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz. Böylece girişimcilerimizin altyapı sorunlarını çözerek tüm imkanlarını makine, ekipman, insan kaynağı ve ar-ge faaliyetleri için ayırabilmelerini temin edeceğiz. Şehrin her iki yakasında birer tane sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız." şeklinde konuştu."RESTORASYON SEFERİ BAŞLATACAĞIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde İstanbul'a yapılacak projelerden bahsederek, "Silivri bölgesinde termal ve günü birlik tesis yatırımları yapacağız. Sağlık turizminde İstanbul değerine değer katacak. Termal alandaki sıcak su, sera sulamasında kullanılarak tarım yatırımlarına da destek olacak. Turizmde Yenikapı Kruvazör Limanı ve Galataport Limanı da İstanbul'un gelirlerini artıracak projelerden biri. Buraya bu yanaştığı zaman bu ne demek biliyor musunuz? Galataport'u az önce söyledim Karaköy'deki tarihi eserler de yenilenerek modern bir yapıya dönüştürülmesiyle ortaya çıkacak. Restorasyon seferi başlatacağız. Buradaki Millet Bahçesi içinde dev bir fuar merkezi oluşturuyoruz. Pendik'te de fuar ve kongre merkezini hayata geçireceğiz. Hedefimiz Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay alarak, İstanbul'a 5 milyon ilave ziyaretçi getirmektir. Turizmde çekim alanı bir numara İstanbul, iki numara Antalya'dır. Bu ne demektir? Şehir ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri girecek demektir. Yeni fuar alanlarımızın gelecek 5 yılda, yıllık 5 milyar dolar, şehir ekonomisine 9,5 milyar dolar, ihracata 50 milyar dolar katkı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu."SARAYBURNU'NDA YOLU YERİN ALTINA ALARAK ŞEHRİMİZE GÜLHANE PARKI İLE DENİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ""İstanbul'a dev bir film platosu kuracağız" diyen Erdoğan, "Oyuncu köyü, dalga üretim sistemi, görsel sanatlar müzesi olacak. Harem'den Haydarpaşa Garı'na kadar olan bölgeye tasarım merkezini yapıyoruz. Evet burada kültür ve sanat merkezleri, konferans salonu sergi alanı gibi alanları şehrimize kazandıracağız. İstanbul'da 20 koridor planladık. Yeşil koridorlar kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırarak, afet anlarında toplanma alanı da olacak. Toplamda 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki kıyı şeridini düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız. İstanbul'a 22 yeni müze, 12 gençlik merkezi kuracağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak şehrimize Gülhane Parkı ile denizi birleştireceğiz. Artık orada yol Gülhane Parkı ile denizi bölmeyecek. Şehrimize yeni bir meydan kazandırmış olacağız. Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 km kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacağız. Metro hatlarımızda kullanılan 1050 metro aracını yerli üretimden temin ederek bakım maliyetlerini azaltacağız.Ağır vasıta araçlarının şehir merkezine girmesini engelleyeceğiz. Londra'da normal araçlar bile belli saatler dışında şehir merkezine giremez. Belli bir bedeli vardır. Bu şehir merkezindeki trafiği rahatlatacak. Kuracağımız üç otogar ile şehirler arası otobüslerin merkeze girmeden ulaşım hizmeti vermesini sağlayacağız. Aktarma merkezlerinin farklı ulaşım sistemlerinin kesiştiği noktaları belirliyoruz. Raylı sistem hatları ve diğer toplu ulaşım araçlarındaki entegrasyona tabii olacaktır. 241 noktasında kavşakları yeniden planlıyoruz. Tali yollardan ana yola girişimlerde akıllı kavşak sisteme geçeceğiz. 1000 km üzerinde bisiklet yolu yapacağız. Park etme problemlerini, kiralama ve paylaşma sistemiyle çözeceğiz." ifadelerini kullandı."ADALAR'DAKİ KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİ KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ"Adalar'da 274 adet elektrikli faytonu devreye alarak bu konuda yaşanan kötü görüntüleri kökten çözeceğiz" diyen Erdoğan, "Ben buradan Adalar'a sesleniyorum. Diyorum ki, gelin yıllar yılı sizi yönetenler belli. Ne yaptılar? ya Adalar'a ne yaptıysak biz yaptık. Denizin altından doğal gazı biz getirdik. Ulaşımsa biz hallettik. Adalar'ın bütün görünülebilirliğini biz sağladık. Bu hafta sonu oraya gideceğim, ada halkıyla buluşacağım. Bunlar anlamaz, bunların size verebileceği bir şey yok. Adalar'daki kardeşlerim bunlara dikkat edelim.Çıkmış Bay Kemal 17 yılda ne yaptınız diyor? Ne yapayım kalbin mühürlü. Öyle bir noktada ki, inanın bana günler yetmez bu adamı anlatsın. Şimdi buradan Türkiye için, İstanbul için, diğer şehirlerimiz için en küçük bir hizmetleri yatırımları var mı? Şu anda İzmir Haliç gibi kokuyor. Niye temizlemiyorsun temizle. 'Onların yaptıklarını biz kaldıracağız' diyor. Marmaray'ı engellemeye çalıştılar, Avrasya'yı engellemeye çalıştılar. Öyle atıp tutarak yok, kararlı olacak yapacağız" şeklinde konuştu."SEÇİM SONRASI BUNUN FATURASINI SİZE AĞIR KESECEĞİZ""Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bakın bugün Yenikapı'dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Faturayı bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. İşte faturayı ödeyecekler. Lami cimi yok. Bu milleti sindiremeyecekler, öğrenecekler bunu. Bu milletin pusulasını bunlar saptıramayacak. Bizim burada istikametimiz doğrudur. Bugüne kadar nasıl başaramadıysalar, bundan sonra da başaramayacaklar. Asla oyunlara gelmeyeceğiz. Kırgınlık, dargınlık şu bu yok. MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, kırgınlık dargınlık yok. Yapmamız gereken ne? Şimdi birlik zamanı. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. ve sandıkları da 31 Mart'ta inşallah demokratik bir şekilde patlatacağız."Görüntü Dökümü:----------------------Erdoğan'ın açıklamaları-Detaylar