Dha İstanbul - (Geniş Haber) Pendik'te Kuyumcuda Kanlı Soygun Girişimi

30 Kasım 2018 Cuma 15:35



30 Kasım 2018 Cuma 15:35

Saldırganların kaçış anı kameradaHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAPendik'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuyu yaralayan saldırganlar bir şey alamadan kayıplara karıştı.Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcu Sunay Erdoğan'ı bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan saldırganların bir şey alamadığı belirtildi.Görüntü Dökümü:----------------------Kuyumcudan görüntü-Polis ekipleriden görüntü-Olay yeri inceleme ekipleriden görüntü-Vatandaşlarla röp-Kuyumcunun kardeşi Tuncay Erdoğan ile röp-GÜVENLİK KAMERASI-Soyguncuların kaçışı