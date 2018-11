Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:00



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:00

20.00TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 17. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'na katılacak.10.00-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici veİşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek "MÜSİADEXPO" açılış törenine katılacak.DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 11- ÖNCE ETRAFA ATEŞ AÇTI SONRA İNTİHAR ETTİHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elindeki tabanca ile önce yoldan geçenlere ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin geldiğini gören şüpheli havaya ateş açtıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşe Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen vatandaşlara henüz bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar hızla olay yerinden kaçarken durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli kişi havaya ateş açmaya devam etti. Polis ekipleri de şüphelinin elindeki silahı görünce tabancayı bırakıp teslim olması yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şüpheli elindeki silahla başına ateş ederek intihar etti. İsmi öğrenilemeyen kişi kanlar içinde yere yığıldı. Polis ekipleri hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------------------Olayın meydana geldiği yerPolis ekiplerinin çalışmasıCenazenin kaldırılmasıGenel ve detaylar21.11.2018 - 05.09 Haber Kodu : 181121013========================================(ÖZEL)2- ARDA TURAN VE OKAN BURUK'A FETÖ SUÇLAMASINDA TAKİPSİZLİK ÇIKTIBaşsavcılık: Arda o tarihte henüz 10 yaşındaydıHaber-Kamera: Hayati ARIGAN/İSTANBULFETÖ'nün futbol yapılanması kapsamında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında gizli tanık ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki 'FETÖ üyesi' suçlamasının soyut olduğu ifade edildi. Gizli tanığın, Galatasaray futbol takımındaki bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen'in düzenlediği özel sohbetlere katıldığını ileri sürdüğü anlatılan kararda Arda Turan'ın o tarihte 10 yaşında olduğu ve Galatasaray A Takımı'nda dahi bulunmadığı vurgulandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren 'Zaman' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını ileri sürmüştü. Gizli tanık, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu iddia etmişti. Bu ifade doğrultusunda gizli tanığın ifadesinde adları geçen iki ünlü isim hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Arda Turan ve Okan Buruk hakkındaki FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasının 'Soyut ' olduğunu belirtti.ARDA HENÜZ ÇOCUKTUGizli tanık 'Zaman'ın ifadesinde geçen iddiaların kamuoyunda çok uzun yıllar önce dile getirilerek, ulusal basında videolar yayınlanarak haber yapıldığı anlatılan kararda, söz konusu tarihin FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu belirtildi. Arda Turan'ın 1987 doğumlu olduğu kaydedilerek, gizli tanığın verdiği tarihlerde 10 -11 yaşlarında çocuk olduğu hatırlatıldı. Kararda Arda Turan'ın o tarihlerde Galatasaray A Takımı'nda bulunmadığı, gizli tanığın beyanında geçen diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.ÖRGÜTLE I YOKTuran'ın kamuoyuna, örgütle ilişkili bir fotoğrafının yansımadığına da ve gizli tanık beyanının soyut içerikli olduğu kaydedilen kararda, "Şüpheli Arda Turan hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irttibat/iltisakı olup olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir soruşturma işlemine tevessül edilmemiştir" denildi.AYNI SUÇLAMALARLA BAŞKA SORUŞTURMADA ŞÜPHELİOkan Buruk'a yönelik suçlamanın da soyut olduğu belirtilen kararda ünlü antrenör hakkında aynı suçtan 2017 yılında yapılan başka bir soruşturmada da 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildiği bildirildi. Gizli tanık 'Zaman'ın suçlamaları kapsamında yapılan soruşturmanın da mükerrer olduğu ifade edildi.Görüntü Dökümü:----------Arda Turan ve Okan Buruk'un arşiv görüntüleri20.11.2018 - 18.18 Haber Kodu : 181120203=======================3- UYSAL: 2019 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 23 MİLYAR 800 MİLYON LİRAİBB Başkanı Mevlüt Uysal,"2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz"Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbulİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 2019 yılı bütçesi İBB'nin Saraçhane Yerleşkesindeki toplantıda görüşüldü. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2019 yılı bütçesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi. Uysal 2019 yılı belediye bütçesini, 23 milyar 800 milyon lira olarak açıklarken, "İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini "Şehir Parkı" yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik" dedi.Bu yıl da yatırım ağırlıklı bir bütçeyi meclise sunduklarını belirten, "Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe tasarısıyla karşınızdayız. 2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 Milyar lira civarındadır. Bu bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısı. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var."ŞU ANDA DÜNYADA EN FAZLA METRO İNŞAATI OLAN ŞEHİR İSTANBUL"Yatırım kalemleri içinde en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını belirten Uysal, "2019'da ulaşıma 6 milyar 117 milyon lira yatırım yapacağız. Bu rakam, Büyükşehir yatırım bütçemizin yüzde 54'ü. Ulaşım yatırımlarında her zaman olduğu gibi raylı sistemler ağırlıkta.Her zaman söylediğimiz gibi ulaşımda çözüm raylı sistemdir. Raylı sistemleri bin 100 kilometreye çıkardığımızda ulaşım problemini çözmüş olacağız. Bütün gücümüzle bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir İstanbul. 118 şantiyede, 25 bine yakın işçi kardeşimiz gece gündüz çalışıyor. Geçen ay son etabını açtığımız, Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metrosu ile raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. En son teknoloji ile yapıp İstanbul'un hizmetine sunduğumuz sürücüsüz metromuz, Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü oldu. İstanbullular için daima en iyisini yaptığımız, böylece bir kez daha tescillendi. Bildiğiniz gibi metro, maliyeti yüksek olan bir yatırımdır. Biz, 170 kilometreye ulaşan raylı sistem ağımızın tamamını kendi kaynaklarımızla yaptık. Şu anda 284,7 kilometre raylı sistem inşaatımız devam ediyor.Kısa sürede peş peşe açılışlar yapacağız. 2019'un ilk çeyreğinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı hizmete açılacak. 63 kilometrelik, şehri baştan başa geçen bir hat. Kapasitesiyle ulaşımı çok rahatlatacak. Yaklaşık 100 bin araç trafikten çekilecek. Böylece İstanbulumuzda 233 kilometrelik raylı sistem ağımız tamamlanmış olacak. 17 metro hattında hummalı bir çalışma içindeyiz. Sadece devam eden bu hatları tamamladığımızda Cumhuriyetin 100. Yılında yani 2023'te 454,7 kilometreye ulaşmış olacağız""160 KİLOMETRE DAHA TÜNELE İHTİYACIMIZ VAR"Ulaşımda verimi artırmak amacıyla aktarma merkezlerlerinin yapımına büyük önem verdiklerini belirten Uysal, "Çünkü bu merkezler, üç ulaşım sistemini; deniz, karayolu ve raylı sistemleri birleştiriyor. Bu sayede yılda 2 milyar lirayı aşan bir tasarruf sağlıyoruz. İstanbul trafiği için bir diğer çözüm de bildiğiniz gibi tünel yollardır. Araç trafiğini rahatlatıyor. Zaman kazandırıyor. Saatler dakikalara iniyor. Mevcut tünel yollarımız 17 kilometre. 160 kilometre daha tünele ihtiyacımız var. En son Hasköy-Kasımpaşa Tünelini hizmete açmıştık. Eyüp Silahtarağa-Gaziosmanpaşa Tünelimiz bu yıl sonunda açılmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli de 2019'da açılacak. Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Alibeyköy-Küçükköy tünel inşaatlarımız da devam ediyor.Ayrıca, 12 kavşak ve 19 yol inşaatımız var."İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJEMİZ, ATATÜRK HAVALİMANI'NI MİLLET BAHÇESİ'NE DÖNÜŞTÜRMEKTİR"Bütçemizde ulaşımdan sonra en büyük yatırım kaleminin çevre olduğunu vurgulayan Uysal, " Çevreye ayırdığımız rakam 2 milyar 879 milyon lira. Şirketler ve bağlı kuruluşlarla bu rakam 3 katına yaklaşıyor. Toplam 7 milyar 360 milyon lira. Yani konsolide yatırım bütçemizin yüzde 45'i çevre için. Geçmişte havasız, susuz ve yeşilden mahrum bir İstanbul varken, şimdi Millet Bahçelerimiz var.Hafta sonu Millet bahçelerimizden 5'ini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete aldık. İstanbul'a 1,5 milyon m2 yeşil alan daha kazandırdık. Havası, suyu ve toprağıyla daha güzel ve daha yeşil bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 12 m2'yi geçti. Hedefimiz yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 m2'ye yükseltmek. İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini "Şehir Parkı" yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik. Beykoz, Arnavutköy, Pendik ve Tuzla parklarının da yapımı sürüyor" ifadelerini kullandı.KENTSEL DÖNÜŞÜMBütçede bir başka önemli kalemin Kentsel Dönüşüm olduğunu söyleyen Uysal konuşmasına şöyle devam etti; "Bütçemizden bu alana 1 milyar 11 milyon lira ayırdık. Kentsel Dönüşümü yepyeni bir yaklaşımla ele aldık. 2018 yılında başlattığımız ve 1 milyar lira ayırdığımız bu sistemle 6 ilçemizde Kentsel Dönüşüme başladık. Bu modelin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağına inanıyorum.İmar artışı yapmadan kentsel dönüşüm yapıyoruz. Dönüşüm yerinde olacak. Anlaşmaları tamam olan her yere giriyoruz."BU YIL BÜTÇEMİZDE, 3 MİLYAR 200 MİLYON LİRA NET BORÇLANMA ÖNGÖRÜYORUZUysal, "2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünü her zaman olduğu gibi, raylı sistem yatırımları için kullanıyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.Yapılan konuşmaların ardından 2019 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.Görüntü dökümü:-------------------Uysal'ın konuşması-Genel ve detaylar20.11.2018 - 18.12 Haber Kodu : 18112020020.11.2018 - 18.14 Haber Kodu : 181120201==============================4- BAKAN VARANK: DIŞ BAĞIMLILIKTAN KURTULMUŞ OLACAĞIZİdris TİFTİKCİ/İSTANBULSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kamu - özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz. Açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak." dedi.Yeni teknoloji, yenilikçi ürün, veya süreç geliştirilmesini özendirmek amacıyla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu."517 DOKTORA ÖĞRENCİSİ YETİŞTİRİLECEK"Törende konuşma yapan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni program başlattıklarını duyurdu. Bakan Varank, "İşgücümüzün niteliği, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada çok kilit bir rol oynayacak. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni program başlattık. Sanayi Doktora Programıyla, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda sizlerle ve kamuoyuyla çok umut verici yeni bir gelişmeyi ilk kez paylaşmak istiyorum. 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı işbirliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" diye konuştu.TÜRKİYE AÇIK KAYNAK PLATFORMUBakan Varank, Uçtan Uca Yerlileşme programıyla ilgili de bilgi verdi. Varank, "Cari açık verdiğimiz ürünlerle yeni teknolojilerin, arz talep işbirliği modeliyle üretilmesini hedefliyoruz. Bu modelde Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerimizle, yatırım teşviklerimiz birbirini tamamlayan mekanizmalar halinde çalışacak. Stratejik ürünlerde yerli üretimi teşvik ederek; sadece ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına yüksek katma değerli ürünler ihraç edeceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Varank ayrıca açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulma amacıyla kamu - özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduklarını açıklayarak şunları kaydetti:Açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak. Yapay zeka, büyük veri ve blok zincir alanlarında politika dokümanlarımızı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisiyle yakın işbirliği halinde hazırlıyoruz. Bu dönüşümlerin ekonomiye sunacağı fırsat pencerelerini değerlendirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Piyasayla aktif iletişimin taraflar açısından sağladığı kazanımların farkındayız. Araştıran, geliştiren ve üreten herkese kapımız sonuna kadar açık."TÜBİTAK BİLİMSEL AÇIDAN ÜLKEMİZE ÇOK KATKISI BULUNAN BİR KURUMDUR"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti grup toplantısındaki TÜBİTAK'a ilişkin ifadelerine de değinen Varank, "Sabah bir haber gördüm. Bir siyasi partinin genel başkanı bugün 'Hiçbir işe yaramayan TÜBİTAK'ı çalıştıracağız' diye bir cümle kullanmış. TÜBİTAK çok geçmişi olan, bilimsel açıdan ülkemize çok katkısı bulunan bir kurumdur. Ben bu noktada paydaşlarımızdan da destek bekliyorum. Bu tip ucuz kahramanlara biz cevap vermeyelim. Paydaşlarımız ve firmalar bu cevapları en güzel şekilde versinler." ifadelerini kullandı.Törende Teknoloji Büyük Ödülü HÜRKUŞ-A Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi'ne verildi.Görüntü Dökümü:------------Bakan Varank'ın konuşması-Ödül töreni20.11.2018 - 19.30 Haber Kodu : 181120220==========================5- SAĞMALCILAR VİYADÜĞÜNDEKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBULBayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü demir korkuluklarına bir kişinin asılarak intihar girişiminde bulunması nedeniyle O3 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi.O3 Karayolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü demir korkuluklarına saat 20.00 sıralarında asılan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Dakikalar süren ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine müzakereci polisler çağırıldı. Müzakereci polisler, bir saatlik uğraşın ardından intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etti. Korkuluklardan indirilen kişi, polis otosuyla karakola götürüldü.Olay nedeniyle O3 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Olayın sonlandırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Görüntü Dökümü:------------------------Polis ekiplerinden görüntü-Müzakerecinin ikna çalışmalarından görüntü-Ambulanstan görüntü20.11.2018 - 21.40 Haber Kodu : 181120230=================================6 - SAADET PARTİLİLER YEMEN'DEKİ OLAYLARI PROTESTO ETTİHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHASaadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, Yemen Fahri konsolosluğu önünde toplanarak Yemen'deki olayları protesto etti.Şişli'de bulunan İstanbul Yemen Fahri Konsolosluğu önünde dün saat 21.00'de toplanan Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyesi grup, Yemen'deki olayları protesto etti. Ellerinde "İnsanlık İşgal Altında" yazılı pankart bulunan grup üyeleri, bir süre slogan atarak basın açıklaması yaptı.Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Bugün, emperyalizmin dünyayı parçalayıp talan ettiği dünya savaşlarına kısa bir ara vermesinin 100'üncü yılı. Bugün, ABD'nin İran'a karşı kullanması için Irak'a kimyasal silah satmaya başlamasının 30'uncu yılı. Koalisyon güçlerinin, kimyasal silah bulundurduğu için Irak'ı işgal etmesinin 15'inci yılı. Bugün 'Arap Baharı' adıyla İslam coğrafyasının yeniden dizayn edilmeye başlanmasının 8'inci yılı. Geçmiş yıllarda, dış politika analisti Robin Wright'ın ortaya attığı; Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Yemen'den oluşan 5 ülkeden, 14 yeni devletin ortaya çıkacağı tezi adım adım gerçekleşmektedir." denildi.Grup, basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.Görüntü Dökümü:-----------------------Grubun toplanması-Ellerinde pankartla slogan atmaları-Basın açıklamasıGenel ve Detaylar20.11.2018 - 23.04 Haber Kodu : 181120232=============================7 - İSTANBUL'DA KÖPRÜLER VE GALATA KULESİ MAVİYE BÜRÜNDÜRamazan EĞRİ-İdris TİFTİKÇİ-Murat DELİKLİTAŞ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi'ni bu akşam mavi ışık ile aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayan mavi ışıklı aydınlatma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.Görüntü Dökümü:------------------Galata kulesi ve köprüden detaylar20.11.2018 - 20.27 Haber Kodu : 18112022220.11.2018 - 20.30 Haber Kodu : 181120223