Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

23 Kasım 2018 Cuma 11:24



23 Kasım 2018 Cuma 11:24

10.00/14.30/17.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Somali CumhurbaşkanıMuhammed Abdullah Fermacu ile görüşecek.10.00/12.00Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM'in düzenlediği 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak. Ruhsar Pekcan ayrıca İstanbul Üsküdar Lisesini ziyaret edecek. Grand Cevahir Otel-Şişli10.00Film setinde geçirdiği kazanın ardından 42 gündür hastanede yatan Cem Özer, basın toplantısı düzenleyecek. Florance Nightingale Hastanesi Çağlayan