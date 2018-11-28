28 Kasım 2018, 09:18
»»

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00/11.30/12.30-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katılacak.

10.00/11.30/12.30

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katılacak.   İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen'i Kabul edecek. Mabeyn Köşkü'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'i Kabul  edecek. 

20.00

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

13.00

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Hezarfen Anaokulları Merkezi açılış törenine katılacak.

10.30

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katılacak. Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:18