Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00/11.30/12.30<br><br>-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen'i Kabul edecek. Mabeyn Köşkü'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'i Kabul edecek. <br><br>20.00<br><br>-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.<br><br>13.00<br><br>-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Hezarfen Anaokulları Merkezi açılış törenine katılacak.<br><br>10.30<br><br>-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katılacak.