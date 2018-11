Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

29 Kasım 2018 Perşembe 10:17



13.30/ 16.30-Cmhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısının kapanış oturumuna, Yenikapı Etkinlik Alanında Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.16.45-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'na iştirak edecek. Conrad İstanbul BosphorusDHA İSTANBUL BÜLTENİ - 11- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARJANTİN'E GİTTİ*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;(Münbiç meselesi)"Sayın Trump'la inşallah Arjantin'de görüşmemiz olacak"(Rusya-Ukrayna gerginliği)"Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız"(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı)"İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"Haber-Kamera: Ozan URAL- Yılmaz BEZGİN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Buenos Aires'te düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıyakaldığı sınamaları ele alacaklarını belirten Erdoğan, "Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkinatacağımız adımları tespit edeceğiz" dedi."ZİRVEDE DE SERBEST TİCARET VURGUMUZU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YİNELEYECEĞİZ"G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının,çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: "G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümüdeğerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazıülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin anaitici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bukonuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmaküzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme degerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyleküresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız."G20 Zirvesi'nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'yı kapsayacak Latin Amerika ziyaretlerinin olacağını aktaranCumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikaları çerçevesinde, sonolarak 19 Kasım 2018'de Paraguay'ın başkenti Asuncion'da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16'ya çıkardıklarına dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniştemsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay'a yapacağımız ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak,siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Venezuela Cumhurbaşkanı, malum Nicolas Maduro ile yakın dönemde farklı vesilelerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu görüşmeler siyasive ekonomik ilişkilerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Ziyaretimiz sırasında da ikili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da ileriyle taşımak için atılması gereken adımları ele alacağız. Bu ziyaretlerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum"RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ"Son yapılan MGK'nın ardından açıklanan bildiride Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve bunun karşısında meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanmıştı. Şimdi gidiyorsunuz, bugün telefon görüşmesi de yapmıştınız, Sayın Trump ile ikili görüşmeniz olacak. Bu görüşmede bu konu da ele alınacak mı?" şeklindeki soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı: "Tabii bugün bizim Sayın Putin ile yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada da bir ara buluculuk rolü üstlenebilir miyiz, bu konuyu heriki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Poroşenko ile yaptığımız görüşmeler neticesinde her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleride bizler Sayın Putin ile Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız. Yine aynı şekilde Trump ile yapacağımız görüşmede de bu konuları ele alacağız"(MÜNBİÇ MESELESİ) "SAYIN TRUMP İLE ARJANTİN'DE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede İdlib meselesinin de ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'i konuştuk. Geçen hafta içerisinde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız, Moskova'daydılar. Muhataplarıyla orada bu konuları etraflıca ele alarak görüşme imkanları oldu. Orada da neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. İşinbir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump'la inşallah Arjantin'de görüşmemiz olacak. Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıcagirme durumumuz olmadı, dedik ki bunları biz sizlerle Arjantin'de dahateferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin'de Sayın Trump'la da bukonuları görüşeceğiz" diye konuştu.RUSYA'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIMIBir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 satışıyla ilgilibir açıklama yaptı, dolarla olmadığını ifade etti. Alım, satımının ABD dolarına takılmayacağının altını çizdi. Dolar ile olmadıysa ne ile oldu? Ruble veya Türk Lirası ile mi oldu? Nasıl ortak bir karar alındı?" sorusuna Erdoğan,"Bu işe başladığımızda bizim sürekli ilke bazında bir tezimiz vardı. Oda şuydu; yerli para ile bu alım satımları yapalım diye. Dolayısıyla işin nihainoktada, bunun Ruble, TL olup olmayacağı noktasında aramızda bir mutabakat var. Fakat Merkez Bankalarımızın nihai çalışması henüz noktalanmış değil diyebiliyorum. Zaten yaklaşık bir yılımız var. İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibariyle de bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli, milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır" yanıtını verdi.Basın toplantısında Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.Görüntü dökümü:---------------Erdoğan'ın açıklamaları-Genel ve detaylar29.11.2018 - 00.50 Haber Kodu : 18112900229.11.2018 - 01.41 Haber Kodu : 181129004===================2- SULTANGAZİ'DE EVLERİ SU BASTIHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de sağanak yağışın etkisiyle tıkanan rögarların taşması sonucu bodrum katlarda bulunan bazı evleri su bastı.İsmetpaşa Mahallesi 155 sokakta rögarların tıkanması sonucu, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Su baskını evlerde zarara yol açtı.Vatandaşlar su baskınını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ'ye ait vidanjör araçları, rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye çalışması yaptı. Tıkanan rögarları açan görevliler, daha sonra atık su basan dairelerde tahliye çalışması yaptı.Görüntü Dökümü:---------------Su basan evler-Evdekilerin su tahliye çalışmaları-Evdekilerin anlatımları-Su içinde kalan eşyalar-Ekiplerin tahliye çalışmaları28.11.2018 - 22.16 Haber Kodu : 181128235==============================3- TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALIOtomobilin içinde kurtarılmayı beklediHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHATEM Otoyolu Sultangazi mevkii Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde seyreden başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan EDS direğini devirdikten sonra durdu. Kaza sonrası 5 kişi yaralanırken, takla atan otomobilde sıkışan yaralıyı da itfaiye ekipleri çıkardı.Kaza TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BEU 182 plakalı otomobil TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden ve içinde isimleri öğrenilemeyen üç kişinin bulunduğu 34 PB 425 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan EDS direğini devirdikten sonra durdu. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de takla atan araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri çalışmasının ardından araç içinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri araç içinden çıkarılan yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karayolları ekipleri de kaza sonrası devrilen EDS direğini kaldırdı. Kazaya karışan otomobiller bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:---------------------------Olayın meydana geldiği yer-Kazaya karışan araçlar-Takla atan araçta sıkışan yaralı-Yaralının kurtarma çalışması-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Genel ve detaylar==========================4- BAKIRKÖY'DE KAZA: AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBULBakırköy sahil yolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi.Kaza, Bakırköy Ataköy sahil yolu Yeni Havalimanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen 34 DM 3838 plakalı Batuhan Demirtaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Savrulan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Kazayı gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan çekici ile direk kaldırıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.Kaza nedeniyle oluşan trafik direğin kaldırılmasıyla normale döndü.Görüntü Dökümü-----------------Yol devrilen direk-Kazaya karışan otomobil-Genel ve Detaylar28.11.2018 - 21.22 Haber Kodu : 181128228===============5- ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINICemil ÖZDEMİR - Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHAArnavutköy Haraççı Mahallesi'nde ofis mobilyaları üreten iki fabrikanın içinde bulunduğu 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın için birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine yardım eden fabrika sahipleri dumandan etkilendi.Haraççı Mahallesi Hadımköy-Haraççı Yolu üzerinde bulunan 4 katlı ve içerisinde iki farklı fabrikanın bulunduğu binanın çatı katında dün gece 22.00'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği ve itfaiyeye haber verdiği yangın kısa sürede binanın çatı katını tamamen sardı. Fabrika sahipleri, itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken çıkan dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangın söndürülürken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.Görüntü Dökümü:--------------Cep telefonu kamerasından alevli görüntüler-Olay yerinden görüntüler-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Yaşanan hareketlilik28.11.2018 - 23.10 Haber Kodu : 18112823828.11.2018 - 23.12 Haber Kodu : 18112823928.11.2018 - 23.55 Haber Kodu : 181128243============================6 - 'CİCİŞLER TÜKÜRÜK VE KAN ÖRNEĞİ ALINARAK SERBEST BIRAKILDIÇağatay KENARLI/ İstanbul DHAKamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını belirlenmesi için tükürük ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri saat 16.30 sıralarında Etiler'de gözaltına alarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.KARDEŞİNİN INI PAYLAŞMIŞEsra Ersoy, bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin iddiaya göre uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Sanal Devriye' ekipleri tarafından kısa sürede kayıt altına alındı. Esra Ersoy'un, paylaşımı kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı öğrenildi.KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEKLERİNDEN UYUŞTURUCU KULLANIMI İNCELENECEKVatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek', Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Ersoy kardeşler, incelenmek üzere kan ve tükürük örneği alınmak üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiler. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ersoy kardeşler, savcının talimatıyla hastaneden serbest bırakıldı.HESAP ÇALININCA PAYLAŞILDI İDDİASIKamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, emniyette verdiği ifadelerinde fotoğraftaki kişinin kendilerine ait olduğunu, ne zaman ve kimin tarafından çekildiğini bilmediğini söyledi. 'Cicişler', öte yandan ifadelerinde uzun zamandır uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek, fotoyu yayınlayan sosyal medya hesaplarının çalındığını, o süreçte paylaşım yapıldığını ve bir bilişim uzmanı yardımıyla hesaplarını geri aldıklarını polis ekiplerine söyledikleri öğrenildi.Görüntü Dökümü---------Ersoy kardeşlerin sağlık kontrolüne götürülmesi28.11.2018 - 17.11 Haber Kodu : 18112818828.11.2018 - 17.54 Haber Kodu : 18112819928.11.2018 - 20.47 Haber Kodu : 181128225===================7- KARADENİZ'DEKİ KÖTÜ HAVA KOŞULLARI BOĞAZ TRAFİĞİNİ AKSATTIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Özgür EREN İstanbulKaradeniz'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Marmara'dan Karadeniz'e gemi trafiği güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Kötü hava koşulları nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmaması amacıyla alınan karar gereği Liberya bayraklı dökme yük gemisi "Kıvelı" de Sarıyer açıklarında bekletiliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak Karadeniz'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle gerek gemilerin yardım talebinde bulunması gerekse tedbir amaçlı bazı gemiler demir sahalarına alınmaktadır. Herhangi bir kazanın meydana gelmemesi ve boğaz trafik akışının sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tüm planlamalar yapılmakta ve emniyet tedbirleri alınmaktadır" denildi.Görüntü Dökümü------------Gemiden genel ve yakın detaylar-Boğazdan genel ve yakın detaylar-Boğazdan geçen diğer gemiler-Genel ve yakın detaylar28.11.2018 - 17.59 Haber Kodu : 181128203