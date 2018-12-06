Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

06 Aralık 2018 Perşembe 10:30



06 Aralık 2018 Perşembe 10:30

09.30-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Zirvesi'ne katılacak.09.30-Türk Kızılayı tarafından düzenlenen Kızılay TALKS Konferansı İstanbul'da gerçekleştirilecek.//////////////////////////DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 11- FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN EN ÜST KATI ALEV ALEV YANDIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBULDHAFatih'te sabaha karşı 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daireye itfaiye ekipleri sokakların dar olması ve düzensiz park eden araçlar nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye ekipleri sokaklara park eden araçların sürücülerini evlerin camlarına vurarak kaldırdı.Yangın Fatih, Derviş Ali Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 05: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tanburacı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dairede yaşayanlar da kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için girdiği sokakların dar olması ve araçların düzensiz park etmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı itfaiye ekipleri evlerin camlarına vurarak araç sahiplerini uyandırdı. Araçların kaldırılmasının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldığı görüldü. Ayrıca sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri kısa süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.ALEV ALEV YANAN DAİRE CEP TELEFONU KAMERASINDAYangının çıktığı 4 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alev alev yanan daire görülürken mahallede de panik anlarının yaşandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------------------(CEP TELEFONU KAMERASI)Vatandaşa ait cep telefonu görüntüsüAlev alev yanan dairenin görüntüsüMahalledeki panik anlarıGenel ve detaylarAKTÜELOlayın meydana geldiği yerYangın çıkan dairenin görüntüsüİtfaiye ekiplerinin çalışmasıSağlık ekiplerinin beklemesiPolisin önlemiVatandaş ile röpGenel ve detaylar06.12.2018 - 06.10 Haber Kodu : 181206007==============================2 - İSTANBUL'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLUYORHaber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAİstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu.Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.Görüntü dökümü----------------------------Tarabya'da dalgalı denizden ve yağıştan görüntü-Zeytniburnu sahilden görüntü-Galata Köprüsü ve balıkçılarla röp.-D-100 karayolundan görüntü-Kartal sahilinden detay-Yağıştan detaylar-Ağaçlardan detay-Teknelerden detay-Yağış nedeniyle D-100 Karayolunda uyarı levhası-Şemşiyesini açanlar detay-Otobüs duraklarında bekleyenler06.12.2018 - 05.41 Haber Kodu : 181206006==================================3- KARADAĞ KÜLTÜR BAKANI KAZA GEÇİRDİHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHAKaradağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi.Kaza, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen Bogdanovic'in makam aracına koruma aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası Bogdanovic ve yanındaki kişi, arkası hasarlı makam aracıyla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bakan ve yanındaki kişi, hastaneden kontrolden geçirildi. Yaklaşık 1 saat süren tetkiklerden sonra Bakan ve yanındaki kişi aynı makam aracıyla hastaneden ayrıldı.Görüntü Dökümü:---------Kaza yapan koruma aracı-Kaza yapan makam aracı-Makam aracının otoparka girişi-Makam araçlarının otoparktan ayrılışı-Polis araçlarından detay görüntü-Hastaneden detay görüntü=================================4- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ OLAYLAR: 31 İŞÇİDEN 30'U TAHLİYE EDİLDİHaber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İdris TİFTİKCİ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,-İSTANBUL Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. 31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savunmaların alınmasının ardından ara kararını veren mahkeme 30 işçinin tahliyesine, 1 işçinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi."İş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah benzeri aletlerle katılma" suçlamasıyla dava açılan 31'i tutuklu, 61 işçinin yargılandığı davanın ilk duruşması Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başladı. Fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gibi gerekçelerle duruşma, adliyenin personel yemekhanesinde görüldü. Gaziosmanpaşa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 31 tutuklu işçi ile tutuksuz işçiler hazır bulundu.İşçileri aralarında iki baro başkanının da bulunduğu 51 avukat temsil etti. Mahkeme, adliyenin fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gerekçeleriyle duruşmanın, adliyenin personel yemekhanesinde yapılmasına karar verdi. İçeriye kısıtlı sayıda izleyici alındı. Kimlik tespitinin ardından söz alan avukatlar, hatalı ve eksik hazırlandığını iddia ettikleri iddianamenin mahkemece reddedilerek, işçiler hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. İddianamenin değerlendirilerek kabul edildiğini belirterek, usul ve derhal beraat taleplerini reddetti. Devam eden duruşmada tutuklu işçiler savunmalarını yaptı.Savunmaların ardından mahkeme ara kararını verdi. Kararda, tutuklu bulunan 30 işçinin yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine, 1 işçinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.Mahkemenin kararında, sanık Serhat B.'nin dışında tüm sanıkların sorgu ve delillerin tespit olması, suçların yasal alt ve üst sınırı tutuklu oldukları süreye göre bu aşamada haklarında adli kontrol kararı verilmek suretiyle tahliye edilmelerinin ölçülü olacağı kanaatine varılarak, tüm tutuklu sanıkların yurtdışı çıkış yasağı ile haftada bir imza adli kontrol tedbiri uygulanarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verildiği belirtildi. Dava 20 Mart 2019 tarihine ertelendi.Görüntü Dökümü-------------Adliye önünden detayAile yakınlarından detayAdliyeden detayGenel ve detaylar==========================5- İBRAHİM KALIN VE YAVUZ BİNGÖL 'İRFANİ TÜRKÜLERİ' SESLENDİRDİHaber-Kamera: İstanbul DHACumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali-Bin Yılın Ozanları " konserinde sahne aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali "Yavuz Bingöl-Bin Yılın Ozanları" konseri ile sona erdi. Konser öncesi 'Halk Müziği Çalgıları Sergisi'ni gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilk kez düzenlenen festivalin ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla süreceğini söyledi. 5 Kasım'da başlayan ve toplam 35 konserin gerçekleştiği festivalde son konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. 'İrfani Türküler' isimli konserde Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Mete Artun, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü ifade eden ezgilerle sahne aldı. Kalın ve Bingöl'ün sahne performansı dinleyicilerden tam not aldı.Görüntü dökümü:---------------------Sergiden görüntü-Uysal'ın açıklaması-Konserden görüntü-Detaylar==========================6 - TARİHİ KALINTILARIN ÇIKTIĞI ÜSKÜDAR'DAKİ KAZI ÇALIŞMALARI ERTELENDİİSTANBUL DHAİSKİ, Üsküdar Meydanı'nda yapılan ve asfaltın hemen altında tarihi kalıntıların çıktığı kazı çalışmalarının 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı. Ayrıca çalışmalar yeniden başlayana kadar kazı alanının kapatılacağı bildirildi.İSKİ'Den yapılan açıklama şöyle:Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası devam etmektedir.Yağmur suyu tünel çalışmaları Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde sürerken Osmanlı Dönemine ait kültür katmanı tespit edilmiş ve çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti.Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir.Çalışmalar yeniden başlayana kadar vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının kapatılmasına karar verilmiştir.Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan kültür katmanı "çatı arası keçe" yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır.Görüntü Dökümü:------------------Kazı alanının havadan ve yerden arşiv görüntüleri