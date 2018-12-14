Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.30/14.30<br><br>-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansına katılacak. Erdoğan daha sonra Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'na katılacak<br><br>Dolmabahçe Sarayı/ Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center<br><br>09.45<br><br>-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.<br><br>10.00<br><br>-Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, ağır tonajlı araçlara yönelik trafik denetimleri yapılacak.