14 Aralık 2018, 09:59
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Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.30 /14.30-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansına katılacak.

10.30/14.30

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin  Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansına katılacak. Erdoğan daha sonra  Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'na katılacak

Dolmabahçe Sarayı/ Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center

09.45

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.

10.00

- Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, ağır tonajlı araçlara yönelik trafik denetimleri yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan
14 Aralık 2018 Cuma 09:59