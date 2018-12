Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:39



SURİYE'NİN AFRİN BÖLGESİNDE ÖNCEKİ GÜN MEYDANA GELEN SALDIRI SONUCU ŞEHİT DÜŞEN PİYADE ÜSTEĞMEN KALO, ATAKÖY 5. KISIM CAMİİNDEÖĞLE NAMAZI SONRASINDA KILINACAK CENAZE NAMAZINI MÜTEAKİP EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK. OSMANBEY METRO DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ: SEFERLER AKSIYOR Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosmna-Yenikapı yönünde seferler Osmanbeye kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. MAHMURE ANA'NIN MİRASI İTFAİYECİLERE KALDI Haber-Kamera: Hayati ARIGAN-İSTANBUL, Türkiye eski güzeli ve doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, bankadaki 16 milyon TL ile Fatih'teki bir evini, kendisini 87 yıl arayla 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktığı vasiyetnamesi, 18 yıl sonra mahkeme tarafından geçerli sayıldı. Sakaoğlu'nun, 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnameye, 2003 yılında 94 yaşında hayata veda etmesiyle birlikte kardeşi emekli Albay Selahattin İzmirli ve 4 yeğeni itiraz etmişti. Mahkeme 14 yıl süren dava sonunda vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar vererek, bankadaki 16 milyon TL ile evin tümünün itfaiye erleri ve Sakaoğlu'nun belirlediği 5 isme kaldığına hükmetti. Mahkeme, vasiyetnamesinde 'bir kuruş bırakmıyorum' dediği kardeş İzmirli'nin mirastaki saklı payını da iptal etti. Vasiyetnameye göre; itfaiye erleri, hayatta oldukları sürece, bankadaki paranın faiz geliri ile evin kira gelirini 3 ayda bir eşit şekilde alacak.87 YIL ARAYLA İKİ KEZ ALEVLER ARASINDAN KURTARILDIFatih'te 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu(İzmirli), henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan yangında binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi Teşkilatı ekipleri, Sakaoğlu'nu alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Bu olayın ardından İzmirli Ailesi, küçük kızlarını kurtaran itfaiye teşkilatına duydukları minneti her fırsatta dile getirdi. Mahmure Birsen Sakaoğlu da bu minnet duyguları arasında büyüdü. 1936 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra ABD'ye gitti. 7 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen çiftin çocukları olmadı. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1999 yılı Eylül ayında eşini kaybetti. Yalnız yaşamaya başlayan Sakaoğlu'nun evinde 2000 yılında bir kez daha yangın çıktı. 87 yıl arayla ikinci kez alevlerin arasında kalan Mahmure Biren Sakaoğlu'nu itfaiye ekipleri kucaklarına alarak bir kez daha kurtardı.EL YAZISIYLA VASİYETNAMESİNİ YAZDIErkek kardeşi emekli Albay Selahattin İzmirli ile anlaşmazlıklar yaşayan Sakaoğlu, 3 Mayıs 2000 tarihinde Bakırköy Noterliği'nde 2 doktor şahitliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı."FATİH'TE TEK BAŞIMA YAŞIYORUM"Vasiyetnamesine, "Fatih'te tek başına yaşamaktayım. Şahitler huzurunda vasiyetnamemi yazıyorumö diye başlayan Mahmure Birsen Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinin satılmayıp kirası ile mevcut dolar ve Türk Lirası'nın sonsuza kadar bankada kalmak şartıyla faizinin her 3 ayda bir alınarak, 2000 yılında Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele aynı miktarda dağıtılmasını istedi. Sakaoğlu ayrıca 'manevi oğlum' dediği Mustafa Bakır'a bir otomobil alınmasını ve enflasyona göre geçineceği paranın, toplanan faiz ile kiradan peşin verilmesini vasiyet etti. Sakaoğlu itfaiye erlerinin ya da oğlunun ölümü halinde ise elde edilecek faiz ve kira gelirinin, sağ kalanlar arasında bölüştürülmesini şart koydu.VALİ YARDIMCISI, BANKACI, AVUKAT, MALİYECİYİ DE UNUTMADISakaoğlu vasiyetnamesinde paranın bulunduğu bankada görevli müdür yardımcısı Meral Çatakoğlu, avukatı Kaya Açıkel, dönemin vali yardımcısı Erdoğan İzgi ve maliyeci Hakkı Sağlam'ın da aynı şartlarda mirastan faydalanacaklarını yazdı.KARDEŞİME BİR KURUŞ DAHİ VERMEYİNMahmure Birsen Sakaoğlu, kardeşi Ahmet Selahattin İzmirli ile arasındaki sorunlara da değindiği vasiyetnamesinde, "Kardeşime bir kuruş dahi verilmemesini istiyorum. Kimse anaparadan para çekmesin. Vasiyetnamemin aynen uygulanmasını istiyorumö dedi.VASİYETNAME ORTAYA ÇIKMADAN MİRAS 6 PAYA BÖLÜNDÜSakaoğlu, 17 Aralık 2003 tarihinde, 94 yaşında iken yaşama gözlerini yumdu. Mirasçıları da 2004 yılında mirasın belirlenmesi için mahkemeye başvurdu. Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi mirası, 6 pay kabul etti. Mirasın 2 payının kardeş Ahmet Selahattin İzmirli'ye, 2 payının Semiramis Aydınlık'a, bir payının Vedat Sinan Pamukçu'ya bir payının da Günseli Selma Pamukçu'ya ait olduğuna karar verildi. Ancak bu sırada Sakaoğlu'nun bıraktığı vasiyetname ortaya çıktı. Vasiyetin içeriğinin ortaya çıkmasının ardından kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni mahkemeye başvurarak, itiraz etti.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan vasiyetnamenin iptali davası 14 yıl sürdü. Dava devam ederken Sakaoğlu'nun 'Tek kuruş vermem' dediği kardeşi Selahattin İzmirli de hayatını kaybetti. İzmirli'nin iki çocuğu Oya Tanju Özışık ve Fatma Figen İzmirli davaya müdahil oldu.İTFAİYE DE KARIŞTIMiras kavgası, itfaiye teşkilatına da sıçradı. Fatih İtfaiye Teşkilatı içinde bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Merkez İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 316 personel vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, belirlediği 263 itfaiye çalışanını vasiyetnamenin lehtarı saydı. Davaya taraf olmak için başvuran 50 kişinin ise vasiyetnamenin lehtarı olmadığı belirlendi.14 YIL SONRA İTFAİYE ERLERİNİ SEVİNDİREN KARAR ÇIKTIİstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada gülen taraf itfaiye erleri oldu. Duruşmaya itfaiye erleri ve avukatları ile davacıların avukatları katıldı. Bilirkişi listesinde isimleri olmayan itfaiye erleri, rapora itiraz etti. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme, 2004 yılında açılan vasiyetnamenin iptali davasını reddettiğini bildirdi. Sakaoğlu'unun itfaiye erlerine bıraktığı mirası geçerli sayarak, ölen kardeş Ahmet Selahattin İzmirli'nin mirastaki saklı payını da iptal etti. Mahkeme, 263'ü itfaiye görevlisi 268 kişinin, mirasta hak sahibi olduğuna karar verdi. Mahkeme, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde yer alan taşınmazın geliriyle, bankadaki paranın sonsuza kadar bankada kalmak şartıyla faizinin her 3 ayda bir alınarak, itfaiye erleri ve vasiyetnamede adları yer alan Mustafa Bakır, Hakkı Sağlam, Meral Çalakoğlu, Erdoğan İzgi ile Kaya Açıkel'e ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca mirasta hak sahibi olanların ölümleri halinde, bu hakkın diğer hak sahiplerine devredileceğini belirtti.TENFİZ DAVASI PAYLARI BELİRLEYECEKMahkemenin vasiyetnameyi kabul etmesinin ardından itfaiye erleri, dikkatlerini açtıkları tenfiz davasına çevirdi. Tenfiz davasından çıkacak karar ile mirasçıların ne kadar para alacakları belli olacak. Sakaoğlu'nun parasının ölümünden itibaren 3 devlet bankasının verdiği faiz oranı ortalaması tutarında, vadeli hesapta değerlendirildiği öğrenildi. Duruşmanın ardından bir açıklama yapan 99 itfaiye erinin avukatı İlyas Gülel, "Bu dava Mahmure Birsen Sakaoğlu isimli eski Türkiye güzelinin Amerika'ya gidip döndükten sonra edindiği mal varlığını, ölümünden sonra Fatih itfaiye erlerine bırakması şeklinde vasiyetname düzenlemesi sonucu açılmıştır. Bugün yapılan duruşmada vasiyetnamenin geçerliliği kabul edildi. Müvekkillerimizin hak sahibi olduğu tescil edildi. Yargıtay aşaması açık. Bankada bulunan paranın eski parayla 16 trilyon olduğunu biliyoruz. Malvarlığını değil malvarlığının gelirlerini, itfaiye erlerine vasiyet ediyor" dedi.İTFAİYE ERİ, MAHMURE BİRSEN SAKAOĞLU'NU NASIL KURTARDIĞINI ANLATTI2000 yılındaki yangına müdahale eden ekipte olan itfaiye eri İlyas Kuşaklı da Sakaoğlu'nun kurtarılışını şöyle anlattı;"Altu araç olay yerine vardık, yangını kontrol altına almaya çalışırken, içeride yaşlı bir hanımın olduğu söylendi. Biz kurtarma timi olarak merdivenden çıktık. Diğer arkadaşlar da apartman merdiveninden çıktı. İçeride, yaşlı bir kadının kalkamadığını gördük. Arkadaşların yardımıyla çelik kapıyı açıp içeri girdim. Mahmure hanımı merdivendeki arkadaşlara verdim. Mahmure hanımla oradan tanışıyoruz. Kardeşine gidiyor, kardeşi kabul etmeyince valiliğe geliyor. Miras bıraktığı eski Vali Yardımcısı Erdoğan İzgi beyle görüşüyor o zaman. Sonuçta 'Ben mirasımı itfaiyecilere bırakacağım' diye evraklarını düzenliyor. 2003 tarihinde de Mahmure anamızı kaybettik. O zamandan beri davamız devam ediyordu. Şu an sonuçlanma noktasına geldi. Mahmure Hanım avukatları vasıtasıyla vasiyetini bırakmıştı. Öldükten 6 ay sonra avukatların bize ulaşmasıyla dava başladı. Mahmure annemizi biz sadece yangında gördük daha sonra hiç bir şekilde göremedik." İSTANBUL'DA "KURT KAPANI-28" DENETİMLERİ Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-İlkay DİKİCİ-Melih OKUMUŞ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA İstanbul polisi, birçok noktada "Kurt Kapanı-28" asayiş denetimleri yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler katılıyor. 28'sınci Kurt Kapanı denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapılıyor. KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER Denetimlerden biri Kadıköy Kuşdili Caddesindeki denetim noktasındaydı. Polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak araçların içerisi didik didik aranırken, çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçiriliyor. TAKSİM MEYDANI'NDA POLİS KUŞ UÇURTMUYOR Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Dün saat 20.00'dan itibaren başlayan denetim kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıyor. Denetime katılan narkotik köpeği 'Night' da araçlar içinde arama yapıyor. BEŞİKTAŞ'TAKİ DENETİMLER Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrolleri yapıldı. Ekipler, araçlar, el çantası, valizlerde detaylı inceleme yaptı. Aramalarda polis köpeği yer aldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerin, gece saat 24.00' e kadar devam edeceği öğrenildi. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Arızalı aracın yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Avcılar istikametine seyir halinde olan bir metrobüs aracı dün saat 20.00 sıralarında arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüste beklemek zorunda kaldı. Olay yerine İETT görevlileri sevk edildi. Görevliler, Avcılar istikametinde duran metrobüs trafiğini harekete geçirmek için bir süre Topkapı istikametinde seferleri durdurdu. Avcılar istikametinde araç yoğunluğu azaltıldıktan sonra, tek şeritten kademeli olarak çift yönlü olarak akış sağlandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bu süre içinde Sefaköy durağında araçların yolcu indirilmesine izin verilmedi. Arızalı aracın yoldan çekilmesi üzerine yaklaşık 40 dakika sonra metrobüs seferleri normale döndü. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücü Behbud Abdullayev, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. GÜMÜŞYAKA'DA KAMYONET KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL, Silivri Gümüşyaka'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet, çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralanırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu Gümüşyaka mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu 59 KS 532 plakalı kamyonet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 VR 762 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. SİLİVRİ'DE KULÜBE YANGINI İstanbul DHA Silivri'de Yeni Mahalle'de boş arazide içinde kimsenin bulunmadığı kulübede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kulübedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında arazide bulunan ağaçlar yangında zarar gördü.