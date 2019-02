Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Kaynak: DHA

GAZİOSMANPAŞA'DA DEPREMİN ARDINDAN ÇATLAKLARIN OLUŞTUĞU BİNA BOŞALTILDIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.Gaziosmanpaşa'da, 25 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı bir binada merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları komşularına bazıları ise akrabalarına gitti."BİNA İÇTEN ÇATLAMIŞ"Tahliye edilen binanın bitişiğinde oturan bir görgü tanığı "İki yıl önce burada bir metro çalışması yapılırken iki bina yıkılmıştı. Bu akşam da bir zelzele oldu. Bu binada çatlamalar olduğu için polis içerdekileri çıkardı. Sonra eşyalarını aldırdı. Binada bir çatlak açıldı. Bu akşam tedbir amaçlı binayı boşaltıyorlar. Biz de yan binasında oturduğumuz için katımız bahçe katı ne oluyor? diye bir baktık. Yan bina içten çatlamış. Bodrum katında çatlaklar oluştu. Ondan dolayı tedbir aldılar. Başka da bir şey söylemediler şu an biz bekliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------Binadan tahliye edilen vatandaşlar-Bina çevresindeki güvenlik şeridi-Polis ve zabıta ekipleri-Dışarıda bekleyen vatandaşlar-Röp.-Genel ve detaylar20.02.2019 - 23.33-Haber Kodu : 19022028621.02.2019 - 00.21-Haber Kodu : 190221006======================================2- YOĞUN SİS NEDENİYLE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİSoner HASIRCIOĞLU-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyleBursa-Yenikapı 07: 30,Yenikapı-Bursa 07: 30,Yalova-Pendik 07: 00,Pendik-Yalova 07: 00,Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferleri iptal edildi.Görüntü Dökümü:--------------------Ek Görüntü//-Beşiktaş iskelesi-DetaylarGeçilen Görüntü//-Sisten görüntüler-İskeleden detay21.02.2019 - 06.50-Haber Kodu : 190221024======================================3- İSTANBUL'DA GECE SİS ETKİLİ OLDUHaber-Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Eren ERMİŞ/İSTANBUL DHAİstanbul'da gün boyu etkili olan sis gece saatlerinde kendisini gösterdi. Görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü.İstanbul'da sis etkili oluyor. Gün boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gece saatlerinde de etkisini gösteren sis nedeniyle bazı ilçelerle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Taksim Meydanı da sis altında kaldı. Sis altında kalan Cumhuriyet Anıtı önünde vatandaşlar fotoğraf çekildi.SİLİVRİ SİS ALTINDASilivri'de de sis gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. İlçe genelinde gün boyu etkisi sürdüren sis akşam saatlerinde de yoğunluk oluşturdu. Görüş mesafesini düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Selimpaşa, Gümüşyaka, Alipaşa, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. D-100 Karayolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.Görüntü Dökümü:-Taksim Meydanı-Cumhuriyet Anıtı-Dolmabahçe saat kulesi-Beşiktaş Meydanı-Boğaz'da sis-Vapurlar-D-100 karayolu-Genel ve detaylar(Silivri)-Araçların dikkatli ilerleyişi-Gündüz sis görüntüsü-Çarşı merkezindeki vatandaşlar-Karayolundaki sis manzarası21.02.2019 -02.23- Haber Kodu : 190221016=============================================4- YOLCU MOTORU KARAYA OTURDU; YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİRamazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHABostancı-Adalar seferini yapan "Affet" adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine sek edilen ekipler tarafından bütün yolcular tahliye edildi.Olay dün saat 20.30 sıralarında Kaşık adası önünde meydana geldi. Bostancı-Adalar seferi yapan "Affet" adlı yolcu motoru Büyükada ve Heybeli Adası'ndan yolcu aldıktan sonra Bostancı'ya gelirken yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önünde karaya oturdu. Bildirilmesi üzerine olay yerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolcu motorundaki yolcuları tahliye etti. Kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre;Bostancı-Adalar seferini yapan "AFFET" isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.Görüntü Dökümü:--------------Cep telefonu kamerasından-Kazanın ardından yolcuların tahliye edilmesi-Bostancı'dan detay görüntüler20.02.2019 - 21.50-Haber Kodu : 19022026920.02.2019 - 22.00-Haber Kodu : 190220274==========================================5- FATİH'TE ŞÜPHELİ ARAÇ ALARMIHaber-Kamera: Ozan URAL/İstanbul DHAFatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına park edilen 34 ENS 25 plakalı bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü.Görüntü Dökümü:----------------------Şüpheli otomobil-Polisin güvenlik önlemi-Caddenin trafiğe kapatılması-Otomobilde yapılan arama çalışmaları-Otomobilin çekici ile götürülmesi21.02.2019 -05.32- Haber Kodu : 190221023===========================6- BAKIRKÖY'DE TIR ÜST GEÇİDE ÇARPTI, KONTEYNER YOLA DEVRİLDİHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHABakırköy sahil yolunda TIR üst geçide çarptı. Üzerinde bulunan konteyner yola devrildi.Bakırköy, Sahil yolu Yeşilköy istikametinde saat 02.00 sıralarında, seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UD 952 plakalı TIR 4 metrelik azami yükseklik tabelası bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın üzerinde yüklü olan konteyner yola devrildi. Sürücü TIR'ı durdurup durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yeşilköy istikametinde yolu trafiğe kapattı. Kaza sonrası polis olay yerinde önlem alırken, konteynırın kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Konteyner ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla vinçle kaldırılarak tekrar TIR'ın üzerine yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahil yolu trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:--------------------------Olayın meydana geldiği yerDevrilen konteynerPolis ekiplerinin önlemiKonteynırın kaldırılma çalışmasıTır'dan görüntüKonteynırın TIR'a yüklenmesiYolun açılmasıGenel ve detaylar21.02.2019 - 05.15-Haber Kodu : 190221022==========================================(ÖZEL)7- SÜRÜCÜ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN KAMYONETLE BAHÇEYE UÇTUHaber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHASancaktepe'de çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, binanın bahçesine uçtu. Sürücü ile o anda panikleyerek kaçarken kamyonetin yanına düşen çocuk hafif yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi İzzettin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanamayan sürücü, 34 MN 0460 plakalı kamyonetiyle yolda ilerlerken, karşısına çıkan bir çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, duvarı aşarak 5 katlı binanın bahçesine uçtu. O anda panikleyerek kaçmaya çalışan çocuk da kamyonetin yanına düştü. Kamyonetin sürücüsü ile çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, herhangi bir yanma riskine karşı kamyonete köpüklü sıktı. Kamyonet daha sonra itfaiye vinci ile bahçeden çıkartıldı.Görüntü Dökümü:-----------------------Olay yerindeki polis ekipleri-Olay yerinde çalışma yapan itfaiye ekipleri-Mahalle sakini ile röp-Kamyonetin vinç ile çıkartılması-Genel ve detay20.02.2019 -21.08- Haber Kodu : 190220260==============================================8- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA ANI KAMERADAHaber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyenlerin olduğu ve patlamayla birlikte sokaktakilerin kaçıştıkları ve toz bulutunun yükseldiği görülüyor.Görüntü Dökümü:--------------Güvenlik kamera görüntüleri-Patlama anı-Sakata yürüyenler-Patlamanın ardından koşuşturanlar20.02.2019 - 18.30-Haber Kodu : 190220227=============================================9- BAKAN TURHAN, YÜKSEK HIZLI TRENİN TEST SÜRÜŞÜNÜ YAPTIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHAGebze ile Halkalı arasını 115 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren'in test sürüşü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan tarafından gerçekleştirildi. Gebze-Halkalı Banliyö hattında yapılan iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. İstanbul banliyösü hattına entegre edilen Yüksek Hızlı Trenin ilk test sürüşünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan tarafından gerçekleştirildi. İlk defa Anadolu'dan Avrupa'ya geçen yüksek hızlı trenle Söğütlüçeşme İstasyonu'nda başlayan sürüş Halkalı İstasyonunda son buldu. Seyahat sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Turan, çalışmalar hakkında bilgi verdi."ARTIK İSTANBULLULAR DEMİRYOLUNDA KESİNTİSİZ SEYAHAT EDEBİLECEK"Turan, "İstanbul'un metro alt yapısının Büyükşehre destek vermekle kalmıyoruz tüm hatları da boğazın altından birbirine bağlıyoruz. Bu noktada da İstanbul Banliyö Hattı projesi de İstanbul için bir banliyö hattı değildir. Bu hat İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgasıdır. Marmaray'ı da içerisinde bulunduran bu hat tamamlandığında hem metro hatları hem de Yüksek Hızlı Tren hatları hem de yük treni hatları birbirlerine entegre olmuş olacak. Artık İstanbullular demiryolunda kesintisiz seyahat edebilecek. Bunu sağlayabilmek için Marmaray'ı da içerisinde bulunduran 13.6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmıştık. Şimdi de 19 kilometre Avrupa'da 44 km Anadolu'da olmak üzere 63 kilometrelik kesimi yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz" dedi."13 İSTASYONDAN 16 ADET METRO VE TRAMVAY HATTINA ENTEGRASYON SAĞLANACAK"Gebze-Halkalı arasının 3 hat, boğaz geçiş kesiminin ise 2 hat olacak şekilde planlandığını vurgulayan Turan, "Kent içerisinde Marmaray ile bütün bir şekilde banliyö işletmeciliği yapılacak. 3. hat üzerinde ise, şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile Yüksek Hızlı Tren işletmesi yapılabilecek. Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına entegrasyon sağlanmış olacak. İki dakikada bir sefer yapılabilecek. Yüksek Hızlı Tren Konya'dan Söğütlüçeşmeye 4 saat 45 dakikada varacak, Konya'dan Halkalı'ya 5 saat 15 dakikada ulaşabilecek. Ankara'dan Söğütlüçeşme'ye 4 saat 30 dakika, Halkalı'ya ise 5 saatte varabilecek. Sabah İstanbul'dan ilk seferler Ankara'ya ve Konya'ya Halkalı'dan kalkacak, diğer seferler ise Söğütlüçeşme İstasyonundan kalkacak. Yük trenlerinde ise, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bağlantısı da sağlamış olacak. Yük trenleri gece saatlerinde boğazı kullanarak Asya ve Avrupa arasında taşımacılık yapabilecekler. Şu anda bu hatta kullanılacak olan toplam 440 adet araç yani 54 tren seti tamamının üretimi bitirilmiş olup bunların 300 adedinin Türkiye'de üretimi gerçekleştirilmiştir. Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika, Ayrılık Çeşme-Kazlı Çeşme arası 13 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakika, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arasındaki yolculuk süresi ise 115 dakika olacak. Hızlı tren, Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı'da durabilecek. Geldiğimiz noktada Gebze-Halkalı arası tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz, banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye açılma noktasında istasyonlarda mimari sonlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de sizlerin huzurunda test ve devreye alma işlemlerini başlatmış oluyoruz. 24 saat esaslı olarak deneme işletmesi testlerini yaparak, hattı Mart ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı şekilde ve açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Bakanın test sürüşünü gerçekleştirmesi-bakanın açıklaması-Yolcu kısmında oturanlar-Tren içinden detaylar-Vatandaşla röportaj-Bakanın halkalı istasyonunda yürümesi-Halkalı istasyonundan detaylar21.02.2019 -03.45- Haber Kodu : 19022101921.02.2019 -03.47- Haber Kodu : 190221020================================================10- YILDIRIM: CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞLADIĞI YER 15 TEMMUZ GECESİDİR.Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBULAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım'ı MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür karşıladı.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, "Cumhur ittifakı seçim öncesi kurulan bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz gecesi o alçaklar harekete geçtiğinde görüştüğüm ilk kişi Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızdır. İkinci arayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan'ı Devlet Bahçeli olmuştur. O gün söyledikleri çok anlamlıdır. 'Sonuna kadar arkanızdayız. Ne lazımsa yapacağız. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek' demiştir." Şeklinde konuştu.BÖLÜCÜ TERÖRÜN DE BELİ KIRILDIYıldırım, "Türkiye'nin üzerine bütün oyunlar oynanıyor. Terör örgütleri, emperyal hedefler hep Türkiye üzerinde. Terörle de mücadelede net bir zaferi, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde elde ettik. Bölücü terörün de beli kırıldı. FETÖ terör örgütünün de gereği yapıldı, mahkemeler yapıyor." şeklinde konuştu.Yıldırım'ın ziyareti sırasında Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci de hazır bulundu.Görüntü Dökümü:----------------Binali Yıldırım'ın gelişi-Binali Yıldırım'ın konuşması20.02.2019 -23.02- Haber Kodu : 190220282===========================================11- BİNALİ YILDIRIM YURTTAKİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Akın Çeliktaş/İSTANBULAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de KYK yurdunda öğrencilerle buluştu.AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde Maltepe Kredi Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, "Geçmiş zamanlarda yurt bulmak için milletvekili düzeyinde torpil aranıyordu. Üstelik odada yer yok, bir koğuş, onlarca yatak, dolaplar kırık, banyo, tuvalet perişan. Şimdi öyle mi? Pırıl pırıl. Binayı gördüm, hak eden bizim meclis binasından farkı yok. İstanbul'da 12 gençlik merkezi kuracağız. Bu merkezlerin her birinin içinde yurtlar da olacak. İçerisinde sineması, tiyatrosu ve vakit geçirebileceğiniz alanları olan bir külliye şeklinde olacak. Maltepe'dekine merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini vereceğiz. Gençleri en iyi şekilde anlayan ve genç yaşında bedel ödeyen delikanlı insandı. Ömrünü mücadele ederek geçiren Muhsin Yazıcıoğlu ismini gençlerle, sizlerle birlikte yaşatmak istiyoruz" dedi."FİKRİNİ GETİR YATIRIMI GÖTÜR"Genç girişimcilerin bir araya gelip ürünlerini oluşturacağı bir merkez kuracaklarını belirten Yıldırım, "İlk müjdemiz Bayrampaşa'ya bir teknoloji üssü kuracağız. Buradan yeni Aziz Sancarlar çıkacak, yeni bilim adamları çıkacak, yeni patent sahipleri çıkacak. Bu üste Türkiye'deki tüm üniversitelerin bir araya geleceği açık bir kampüs olacak. Üniversite öğrencileri, hocalar, şirketler burada buluşacak, fikirlerini paylaşacaklar, şirketler bu fikirleri değerlendirip bunu bir ürüne dönüştürecekler." diye konuştu."PROJEMİZ EN AZ 500 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM İMKANI SAĞLAYACAK"Binali Yıldırım, gençlere özel kuluçka merkezleri kurulacaklarını belirterek gençlerden, yapay zeka, robot teknolojileri ve yazılıma kafa yormalarını istedi. Yıldırım, Türkiye'nin geleceğinin yapay zeka, robot teknolojileri ve yazılımda olduğunu belirterek, "İş bulma telaşı içerisinde olacağınızı biliyorum. Bu sıralardan geçen birisiyim. Projemiz en az 500 bin kişilik istihdam imkanı sağlayacak bir proje. Biz bunun alt yapısını yapacağız, gerisi size kalacak. Biz dijital göçmen, siz dijital yerlisiniz. Biz bilgi toplumunun içerisinde doğmadık sonradan bilgi toplumunun içerisine dahil olduk. Sizler büyüklere bilgisayar okur-yazarlığı öğretiyorsunuz." şeklinde konuştu."ARTIK AKIL PARA KAZANIYOR"Yıldırım, "Geçtiğimiz ay Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5'nci E-Spor sahnesini Ataşehir'de açtık. Orada şimdi müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar sonrasında birinci olan takım E-spor dünya müsabakalarına katılacak. Bir başka dünya var. Bu sizin dünyanız, bunlar gerçek. Bazıları bunun oyun olduğunu zannediyor. Bu işten milyon dolarlar kazananlar var. Bu akıl terinin sonucu. Artık akıl para kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanırsak bir E-Spor takımı mutlaka olacak." diyerek gençlerden kendisini takip etmesini istedi.Binali Yıldırım konuşmasının ardından salonda bulunan öğrencilerin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.Seçilmesi halinde öğrenci İstanbul Kartları'nda değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya Yıldırım "Öğrencilere bir güzellik yapacağız" cevabını verdi.Geri dönüşüm ile İstanbul Kart'a kredi yüklenen sistemin, kalmış olduğu yurtta olmasını isteyen bir öğrenciye Yıldırım, "Her yerde öğrenci olanlara yönelik bu geri dönüşümden, bu İstanbul Kart'a kredi yüklenecek ve bu da sizin ulaşım biletinizi ucuzlatmış olacak. Ne kadar çok ayrıştırma yaparsanız o kadar indirim alacaksınız." karşılığını verdi.Salonda bulunan gençlerin sorunlarını dinledikten sonra Binali Yıldırım'a tablo hediye edildi. Ardından Binali Yıldırım ve öğrenciler yurdun yemekhanesinde birlikte yemek yedi.Görüntü Dökümü:------------------Binali Yıldırım'ın salona gelişi-Binali Yıldırım'ın konuşması-Yıldırım'ın gençlerin sorunlarını dinleme bölümü-Yıldırım'a tablo hediyesi21.02.2019 - 00.03-Haber Kodu : 190221001==================================================12- BUDAPEŞTE SÜRECİ KONFERANSI SOYLU'NUN KONUŞMASIYLA SONA ERDİİdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHAİstanbul'da gerçekleştirilen Budepeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konferans için gelen konuk bakanlarla gün boyu ikili görüşmeler gerçekleştirdi.İkili görüşmelerin ardından Süleyman Soylu, konferansın kapanış konuşmasını yaptı. Soylu konuşmasında, "5 yıllık eylem planında daha önce zikredilmiş, şimdi de detaylandırılmış bir 'İstanbul Taahhütleri' söz konusu. Burada düzensiz göçü önleme ve düzensiz göçle mücadele etme öncelikli birinci hedef. Düzensiz göçmenlerin geri dönüş ve geri kabulleri kolaylaştırma ve göçmen kaçakçılığına karışan suç şebekeleriyle mücadele etme... İkinci öncelikli hedef, yasal göç hareketliliğinin ve buna yönelik koşulları daha iyi düzenleyerek geliştirme. Öncelikli üçüncü hedef, özellikle göçmenlerin entegrasyonunu, uyumunu sağlamak, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek. Öncelikli dördüncü hedef, hem menşei ülkelerde hem de varış ülkelerinde göçün kalkınmak üzerindeki olumlu etkilerini güçlendirmek. Beşinci öncelikli hedef, insan ticaretini önleme ve insan ticaretiyle mücadele etme, insan ticaretinin temel nedenlerini ele alma ve insan ticaretine konu olmuş kişilere yeterli koruma ve destek sağlama. Öncelikli altıncı hedef, uluslararası standartlar doğrultusunda uluslararası korumayla mültecilerin haklarına saygı göstermeye teşvik etme. 5 yıllık Eylem Planı'yla tüm bunlara ait adımlar önümüzdeki günlerde burada bulunan ülkelerin ortaya koyduğu değerlendirmeler, yaptığı analizler, her ülkenin bakış noktasını ve perspektifini de bunun içerisine alarak bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Buradaki önemli mesele şudur; dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmaktır." dedi.Konuşmanın ardından konferans sona ererken Soylu'nun, konuk bakanlarla ikili görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.Görüntü Dökümü----------------------Soylunun konuşmasıGenel ve Detaylar20.02.2019 -20.24- Haber Kodu : 190220256==================13- UBER DAVASI YENİDEN BİLİRKİŞİYE GİTTİTüketiciler Hakları Derneği UBER'in yanında davaya müdahil olduHayati ARIGAN/İSTANBUL GÜNCELİstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada mahkeme, Tüketici Hakları Derneği'nin davaya müdahillik talebini kabul ederek, UBER'in yanında feri(YAN) müdahil olmasını kabul etti. Mahkeme, UBER hizmetlerinin taksi taşımacılığıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi için dava dosyasını 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile Birleşik Taksiciler Derneği avukatları ile davalı Lisanslı Taşımacılar Derneği'nin avukatı ile UBER Türkiye, UBER BV ve UBER İnternational şirketlerinin avukatları katıldı.BİLİRKİŞİ FLAŞ BELLEK HATASI DEDİMahkeme bir önceki celse 7 ayda raporlarını ibraz etmeyen bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, 2 gün sonra bilirkişi heyetinin USB bellek hatası nedeniyle bilirkişi raporunun eksik çıktığını belirterek 3 sayfalık ek raporu mahkemeye sunulduğunu belirtti.BİLİRKİŞİ: UBER TAKSİ TAŞIMACILIĞIDIRBirleşik Taksiciler Derneği ve Esnaf odası avukatı bilirkişi raporunda UBER'in taksi hizmeti olduğunu belirterek tedbir talebini tekrar etti. Avukat, "Taksi plakası bir buçuk milyon TL iken 100 bin TL'lik araçlarla aynı işi yaparak haksız rekabet yapılmaktadır" dedi. Taksiciler Kooperatifi avukatı ise, mobil uygulamanın kapatılmasını, tedbir talebinin kabulü ile haksız rekabet nedeniyle davanın kabul edilmesini istedi.TAKSİ TAŞIMACILIĞININ GEREKÇESİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YOKUBER şirketinin avukatı ise, bilirkişinin yapılan taşımacılığın taksi taşımacılığına yönelik bir rapor hazırladığını ancak bunun gerekçesini bilirkişi raporunda olmadığını belirtti. Lisanslı Taşımacılar Derneği'nin avukatı ise, bilirkişinin ek raporunda 2018 tarihli UKOME kararından bahsedildiğini ancak söz konusu UKOME kararı hakkında idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti. Dernek avukatı USER'in kendisine ait araç ve taşıtı olmadığını ileri sürerek, UBER sisteminde hizmet verebilmek için D2 belgesinin olması gerektiğini ve UBER sisteminin tüketicilere üstün yararı bulunmakta olduğunu belirtti.YENİDEN BİLİRKİŞİ HEYETİ SEÇİLDİMahkeme Tüketici Hakları Derneği'nin davalı UBER'in yanında feri (yan) müdahil olarak yer almasına karar verdi. Haklarında suç duyurusunda bulunulduktan sonra mahkemeye 3 sayfalık ek rapor sunan bilirkişi heyetinin raporunun mahkemenin ara kararlarını karşılayacak nitelikte olmadığını belirten mahkeme dava dosyasını 5 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.UBER A'DAN Z'YE İNCELENEKMahkeme vergi uzmanı, yazılım uzmanı, trafik denetim uzmanın da aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetin ayrıntılı rapor hazırlaması için bir aylık süre verirken, UBER ilgi şu konuların açıklanmasını istedi;UBER uygulamasının incelenmesini, UBER'in bir taşımacılık olup olmadığı, UBER'in aracılık hizmeti olup olmadığı, ya da her ikisinin bir koordinasyon altında olup olmadığının tespiti, UBER şirketlerinin vergi verip vermediği, müşteriye daha ucuza hizmet sağlayıp sağlamadığı, vergi mükellefi olup olmadıkları, UBER'e bağlı araçlardın vergi ödeyip ödemediği, UBER'in daha ucuz olup olmadığı, ucuz ise haksız rekabetin oluşup oluşmadığı, D2 belgesinin kim ve ne şekilde verildiğinin araştırılması.