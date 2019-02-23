23 Şubat 2019, 09:07
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Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak14.00 Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Sarıyer'de sürdürecek.

11.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak

14.00 

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Sarıyer'de sürdürecek.

10.00

Ekrem İmamoğlu, Fatih Akgün Otel'de gerçekleştirilecek olan Trabzon Dernekleri buluşmasına katılacak. 

14.00

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek. Tüyap Fuar Merkezi 8.hall Güncel
Kaynak: DHA