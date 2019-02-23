Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak<br><br>14.00 <br><br>Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Sarıyer'de sürdürecek.<br><br>10.00<br><br>Ekrem İmamoğlu, Fatih Akgün Otel'de gerçekleştirilecek olan Trabzon Dernekleri buluşmasına katılacak. <br><br>14.00<br><br>İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek. Tüyap Fuar Merkezi 8.hall