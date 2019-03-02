Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

16.00<br><br>TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrampaşa Kaymakamlığında Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun ev sahipliğindeki 'Rumeli ve Balkan Kökenli Hemşehrilerin Buluşması' programına katılacak.<br><br>10: 00<br><br>Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Pendik'te devam edecek.<br><br>11.00<br><br>CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü beldiye başkanı adayı Mehmet Murat Çalık'ın proje tanıtım toplantısına katılacak.