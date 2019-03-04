Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

14.30/16.30/18.30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Silivri Uğur Mumcu
Meydanı, Zeytinburnu
İstasyon Meydanı ve Sarıyer Ayazağa
Meydanı'nda miting düzenleyecek.
10.00-17.00
-Ak Parti İBB
Başkan adayı Binali Yıldırım
, Büyükçekmece
'de seçim çalışmalarında bulunacak.
11.00/18.00
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, iş insanları, sivil toplumkuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle Tryp By Wyndham Hotel'de bir araya gelecek, Sancaktepe
'de halk buluşmasına katılacak. Sarıgazi
Demokrasi Caddesi Girişi
11.30/13.00/13.30/17.00
-CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, Grand Cevahir'de Şişli
Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılacak, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk
'u ziyaret edecek,Ekmek İşverenleri Sendikası'nı ziyaret edecek,MEF Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak.
//////////////////////////////////////////////// DHA
İSTANBUL BÜLTEN - 1
1- ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İstanbul
DHA Arnavutköy
'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız
, Fırat Yıldız
ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
POLİS İNCELEME YAPTI Polis
ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polis ekiplerinin çalışması
-Olay yerinden görüntü
-Çok sayıda boş kovan
-Genel ve detaylar
03.03.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190303187
03.03.2019 - 17.07 Haber Kodu : 190303134
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2- ÇATIŞMADA İKİ KARDEŞİNİ KAYBEDEN AĞABEY İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL
Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda, aralarında 'dolmuş kahyalığı' nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşar Yıldız'ın kullandığı silahın tutukluluk yaptığı ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak, kan kaybını önlediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerine teslim edilen Yaşar Yıldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yaşar Yıldız'ın, ilerleyen saatlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağabey Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Görüntü dökümü:
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Olay yeri
Mahalle sakinleri
Polis ekipleri
Ambulanslar
Genel ve detaylar
04.03.2019 - 01.36 Haber Kodu : 190304003
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3- BEYOĞLU'NDAKİ YANGINA İLİŞKİN VALİLİK AÇIKLAMASI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Beyoğlu
'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişinin, yangına sebebiyet vermekten Hatay
'da gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 numaralı binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen 1 şüpheli kişi Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz.
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4- HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTILAR
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce reklam panosuna çarptı. Ardından ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza, Büyükdere Caddesi
üzerinde saat 02: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NE 876 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş
'a doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Zincirlikuyu
Mezarlığı'nın önünde geldiği sırada, sürücüsünün henüz belirlenenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam panosuna çarptı. Ardından da, refüjde bulunan ağaca çarparak devirdi. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi.
ARAÇTAN İKİ KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURDU
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan otomobil
-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Polislerin araçta arama yapması
-Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları
-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Trafiğin ulaşıma kapatılması
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler
04.03.2019 - 04.16 Haber Kodu : 190304007
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5- KARTAL'DA YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN; PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Kartal
'da bir otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasından patlama sesleri duyuldu. İtfaiye
ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken depoda hasar oluştu.
Yangın, 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi
'nde bulunan otomobillere yedek parça temin eden depoda meydana geldi. Açık alanda bulunan yedek parçaların bir patlama sonucu alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının yan tarafında bulunan fabrikaya sirayet etmesini önledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
Öte yandan bir vatandaşın, yangın anını cep telefonu kamarasına çekerek sosyal medya aracılığıyla canlı yayınladığı görüldü. Vatandaşın canlı verdiği görüntülerde itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Genel ve Detaylar
Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntüler
-Alevlerin yükselmesi
-Ekiplerin müdahalesi
-Patlama sesleri
03.03.2019 - 23.42 Haber Kodu : 190303203
03.03.2019 - 23.26 Haber Kodu : 190303200
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Süleyman Soylu, Sarıyer, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA