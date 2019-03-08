08 Mart 2019, 09:42
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Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak.

10.00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak.

15.00

Emine Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programına iştirak edecek. Lütfi Kırdar Kongre Salonu

10.30-20.00

-Ak Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te seçim çalışmalarında bulunacak.  

10.00-19.30

- CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.

13.25

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ertuğrul Akbay son yolculuğuna uğurlanacak. Akbay, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

///////////////////////////// Türkiye İş Kadınları Derneği, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
Kaynak: DHA