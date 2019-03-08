Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00<br><br>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen 'Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor' programına katılacak.<br><br>15.00<br><br>Emine Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye Girişimci Kadın Buluşması' programına iştirak edecek. Lütfi Kırdar Kongre Salonu<br><br>10.30-20.00<br><br>-Ak Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te seçim çalışmalarında bulunacak. <br><br>10.00-19.30<br><br>-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.<br><br>13.25<br><br>Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ertuğrul Akbay son yolculuğuna uğurlanacak. Akbay, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.<br><br>/////////////////////////////