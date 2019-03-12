Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00<br><br>-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Büyük Sivaslılar Buluşması Programı'na katılacak.<br><br>10.00<br><br>-AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı Camii Temel Atma Töreni Programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile ortak programlara katılacak.