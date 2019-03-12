12 Mart 2019, 09:45
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Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar...

11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece,   Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na katılacak.

10.00

- AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım,   Sabiha Gökçen Havalimanı Camii Temel Atma Töreni Programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile ortak programlara katılacak. Büyükçekmece, Cumhurbaşkanı, Güncel
Kaynak: DHA