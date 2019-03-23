Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00/19.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Bayburtlular Kahvaltısı"na katılımının ardından, Küçükçekmece
'de Aşık Veysel
Caddesi, Sefaköy
'de Fevzi Çakmak
Meydanı, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Yağlıdere
Parkı, Kartal
'da Hürriyet
ve Orhantepe mahalleleri, Şile
'de ise Çavuş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap edecek.
10.00 AK Parti İBB
Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Avcılar
, Bahçelievler
ve Esenler
'de sürdürecek.
10.00 CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, seçim çalışmalarını Bakırköy
, Beylikdüzü
, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar
'da sürdürecek.
Şile, Kartal, Sefaköy, Küçükçekmece, Güncel
Kaynak: DHA