Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Kaynak: DHA

19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "BüyükTrabzonlular Buluşması"na katılacak.13.00-16.00-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan ve Şişli'de miting yapacak10.00-20.30-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda STK ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Bağcılar, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da halka hitap edecek, Trabzonlular Buluşması'na katılacak.DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 11- ESENYURT'TA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 1'İ POLİS, 3 YARALIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk otomobile ok gibi saplandı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı.Kaza, 05: 00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 BM 9882 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Görünü Dökümü:------------------Kaza yapan araçlardan görüntü-Polis ekipleri-Araçların kaldırılışı-Genel ve Detaylar26.03.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190326005==================================2- BAKIRKÖY'DE METROBÜS YAYAYA ÇARPTIHaber-Kamer: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,Bakırköy D - 100 Karayolu'nda üst geçit yerine seyir halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaağaç, tel örgüleri aşıp metrobüs yoluna girdi. Seferdeki bir metrobüsün çarpmasıyla Karaağaç ağır yaralanırken, ani fren sonucu metrobüsteki bir yolcu da hafif yaralandı. Kaza trafik yoğunluğuna neden olurken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu.Bakırköy D - 100 Karayolu İncirli Metrobüs Durağı yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki bir metrobüs, iddiaya göre üst geçit yerine D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan ve tel örgüleri de aşarak metrobüs yoluna geçen Mustafa Karaağaç adlı yayaya çarptı. Karaağaç ağır yaralanırken, ani fren sonucu metrobüsün içerisindeki bir yolcu da hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelilerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu'nda trafik bir süre yoğunluğu yaşandı, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yaralıların götürülmesi ve ekiplerin incelemelerinin ardından trafik normale döndü.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:------------İBB kamerasından yaralının ambulansa alınması-Yaşanan hareketlilikOlay yerinden aktüel görüntü25.03.2019 - 21.36 Haber Kodu : 19032524625.03.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190325231===================================3- FATİH'TE MAKAS ATIP 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDIHaber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBULFatih'te, makas atarak iki otomobilin yoldan çıkıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçarak ortadan kaybolan iddia edilen sürücü gözaltına alındı.Olay, önceki gün Adnan Menderes Bulvarı Topkapı Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak seyreden bir otomobil, trafiği tehlikeye attığı anlarda kazaya karışmamak için yolun sağına ve soluna manevra yapan iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks otomobil bulvarı ayıran refüje çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. O anlarda yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise, yol kenarındaki bir otelin önündeki yeşil alana çıkarak, bir ağaca çarptı. Takla atan lüks otomobilin arka koltuklarında bulunan bir kadın ile küçük bir çocuk otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazada, lüks otomobilin içerisindeki 4 kişi ile diğer otomobildeki 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı.Makas atarak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsünün, kazayı gördüğü halde durmayarak kaçtığı iddia edildi.Kazaya ilişkin çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, makas atarak kazaya neden olan aracın plakasının 06 BK 3563 olduğu ve sürücüsünün E.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.T.'ye, "Trafiği aksatacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "Trafik zabıtasından izin almadan olay yerinden ayrılmak" tan 488 lira ve "muayene süresini geçirmek"ten 235 lira olmak üzere toplam bin 725 lira idari para cezası uygulandı.Sağlık kontrolünden geçirilen E.T. adli işlemler için Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.Görüntü Dökümü:-------------------------Şüphelinin emniyete girişiKaza yeriKaza yapan otomobillerOtomobilde sıkışan yaralılarAmbulansa taşınmış olan yaralılarEkiplerin çalışmalarıGenel ve detaylar25.03.2019 - 21.14 Haber Kodu : 190325244===============================5- BAKAN KURUM; HER YIL 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEKHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de bugüne kadar 82 bin kişinin depremlerde yaşamını yitirdiğini belirtirken, "Artık hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyi ve hiç kimsenin riskli binalarda yaşamasını istemiyoruz. Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.Bakan Kurum, Gençlik ve Spor eski Bakanı Çağatay Kılıç ile birlikte Avcılar'a gelerek, henüz imar planı olmayan Yeşilkent Mahallesi'nde salon toplantısına katıldı. Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ülke çapında kentsel çözüm projeleri geliştirdiklerini, 81 ile genelge gönderdiklerini, en acil, öncelikli alanlarda kentsel yönetim sürecini yönetmek istediklerini anlattı. Bakan Kurum, şöyle dedi:"YEREL YÖNETİM TEK BAŞINA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPAMAZ""Bugüne kadar 82 bin insanımızı depremlerde kaybettik. Artık hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyi, hiç kimsenin riskli binada yaşamasını istemiyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konut yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. 40 bin konutu TOKİ yapacak. Yaklaşık 250 bin konutu yerel yönetimlerimizle yatay mimaride, özümüzü kültürümüzü yansıtır biçimde yapacağız. Yüzde 50'ye kadar hibe desteği vererek tam 4 milyar kredi faizi desteği sağlamak istiyoruz. Bir ilçe belediyesi, yerel yönetim tek başına kentsel dönüşümü yapamaz. Sizi boş vaatlerle kandırır. Hele CHP belediyesi ise hiç yapamaz. Bakanlık olarak hazırız. İmar planını hazırlarız, Vatandaşımız ne istiyorsa onu yaparız. İsterseniz müteahhit ile isterseniz TOKİ ile konutunuzu yaptırırız. Kredi desteği ile her zaman vatandaşımızın yanındayız. Avcılar'daki Yeşilkent'i marka haline getireceğiz. Gaziosmanpaşa, ardından Esenler'de 60 bin konutluk temeli attık. Üsküdar'da, Beyoğlu, Kartal'da temelleri attık. Bunların çöp çamur çukur belediyesi gibi boş vaatlerle değil icraat yaparak, sahada proje yaparak bugüne geldik."SOSYAL KONUTLARA 500 BİN BAŞVURUBakan Murat Kurum, ilk etapta İstanbul'da 6 bin 300'ü olmak üzere 50 bin sosyal konutun yapımına başlandığını, 250 bini bulacak bu konutlar için 500 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "17 yılda ne yaptınız?" dediğini ifade ederken, şöyle devam etti:İMAMOĞLU'NA YANIT VERDİ"840 bin konut yaptık. 17 yılda 250 milyar liralık iş yaptık. 600 bin konutun dönüşümünü sağladık. Vatandaşımıza 10.5 milyar liralık kira desteği yaptık. 81 ilimizde millet bahçeleri, okulları, spor salonlarını, stadyumları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü'nün hali ortada. Yakuplu'da Çöp dağları var. Kentsel dönüşümün 'k'si yok."Avcılar'da AK Parti adayı Dr. İbrahim Ulusoy'a destek verilmesi halinde merkezi yönetim ile işlerin daha kolay çözülebileceğini ifade eden Bakan Kurum, bir izleyicinin sorusu üzerine, şöyle konuştu:"Devlete haksızlık etmeyin. Buradaki okulları, devlet hizmetlerini de yapan merkezi idaredir. Buradaki ilçe belediyesi muhalif olmasına rağmen devlet hizmet vermiştir. Yine de vermeye devam edecektir. Terör örgütünün tüm paraları dağa gönderdiği Şırnak'taki sadece 1 mahallesine 5 bin, ilçeleri ile 25 bin konut yapıyoruz. Diyarbakır'da Sur'da camileri, kiliseleri, evleri yaktılar, yıktılar yeniden imar ediyoruz. Hakkari'nin tüm ilçelerine, köylerine hizmet götürüyoruz. İlçenizin kaderini belirleyecek sizsiniz. İlçe belediye başkanı buradakinin derdi ile dertlensin, büyükşehir ortak olsun, dertleri ile dertlenen bakanlar milletvekili olsun istiyoruz. Bu ayaklar oturmasa olmuyor. İlçe belediyesi ile uyumlu olursa bu işler daha hızlı, daha uyumlu gider. Dili dini ırkı ne olursa başımızın üstünde, 81 milyon vatandaşımıza hizmet edeceğiz."Görüntü Dökümü:----------------Bakan Kurum'un konuşması25.03.2019 - 22.55 Haber Kodu : 190325259======================6- BİNALİ YILDIRIM: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİNİ SANCAKTEPE'YE YAPIYORUZGökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 4 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük hastanesinin Sancaktepe'ye yapılacağını söyledi.Yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden Binali Yıldırım, Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Dün 7 Ağustos 2016'daki Yenikapı ruhunu tekrar canlandırdık. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile birlikte İstanbul muhteşem bir mitingi gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı esasında 15 Temmuz gecesi kuruldu. O gece alçak FETÖ, devletin tankını, uçağını, çalarak namlularını millete doğrulttuğunda, Cumhurbaşkanımızdan sonra beni arayan Devlet Bahçeli olmuştur" dedi."YEREL YÖNETİMLERİ CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA TAŞIYACAK KADROLARI SEÇECEĞİZ"Yıldırım, "Pazar gününe 6 gün var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. İnşallah, buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimleri, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Müjdelenmiş şehir İstanbul, Fatih'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman gemilerini göstererek 'Geldikleri gibi giderler' diyerek işgalden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın susuzluktan, çamurdan, çukurdan, hava kirliliğinden kurtardığı İstanbul, hazır mısın?" diye konuştu.Sancaktepe ile ilgili projeleri de anlatan Yıldırım, "İlk iş metro Sancaktepe'ye geliyor. Daha sonra da Sultanbeyli'ye. Bir güzel projemiz daha var burası için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şubesini de Sancaktepe'ye kuruyoruz. Akıllı şehir, Akıllı İstanbul Yönetim Merkezi de Sancaktepe'de olacak. Türkiye'nin en büyük hastanesini de Sancaktepe'ye yapıyoruz. 4 bin 200 yatak kapasiteli. 15 bin Sancaktepeli kardeşimiz iş sahibi olacak. Akıllı Şehir Merkezi'nde binlerce kardeşimiz çalışacak" diye konuştu.Konuşması sırasında bir grup genç Yıldırım'a, "Alparslan Türkeş Kültür Merkeziö diye seslendi. Binali Yıldırım da gençlere, "Gençler merak etmeyin, o işin en kolayı. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek cevap verdi.Yıldırım daha sonra Sancaktepe Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.Görüntü Dökümü;:----------------------------Binali Yıldırım'ın konuşması-Genel ve detaylar25.03.2019 - 22.55 Haber Kodu : 190325259================================7- BİNALİ YILDIRIM SANCAKTEPE'DE ERZİNCANLILAR İLE BİR ARAYA GELDİHaber - Kamara: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBULAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Erzincanlılar ile akşam yemeğinde buluşmasında, "İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya karar verdik." dedi.Sancaktepe'de seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Erzincanlılar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Erzincanlılara seslenen Binali Yıldırım, "6 günümüz var. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Hemşerilerim ne diyorsunuz, Sancaktepe'de Şeyma hanımı belediye başkanı yapıyor mu hemşerilerimiz. Gönül belediyeciliği ile durmak yok yol devam diyoruz" dedi."YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"Yıldırım, "Erzincan'ın iklimi sert, insanı mert evlatlarıyız. Hepimiz İstanbul'a geldik ama bir şeyi unutmadık. Memleket sevgisi ve sevdası. Her zaman yüreğimizin bir yerinden memleketimiz var. Erzincan depremlerden çok çekti. Ancak, Erzincan'da son 16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük hizmetler yaptık. Sadece Erzincan'ın yollarına 4 milyar lira yatırım yaptık. Erzincan'ın yollarına Erzurum'a, Elazığ'a bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" İfadelerini kullandı."SAYENİZDE 16 YILDIR ANLIMIZ AK BAŞIMIZ DİK MEMLEKETE HİZMET EDİYORUZ"Yıldırım, "Sayenizde 16 yıldır anlımız ak, başımız dik memlekete hizmet ediyoruz. Türkiye'nin her köşesine elimiz değdi, hizmetlerimiz gitti. Siz her zaman yanımızda oldunuz. Varlığınızı hep yanımda hissettim. Sizin dualarınız bizim en büyük destekçimiz oldu. Memleketimiz önemli bir yerde yer alıyor. Bu topraklarda ayakta kalmanın bedeli kolay değil. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. 15 Temmuz'da denediler. Erzincanlı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte alçaklara 'dur' dedi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezan dinmedi. O gün siz, gençlerimiz, kadınlarımız herkes oradaydı. Şimdi yine bazıları ellerini ovuşturuyor. Akılları sıra ülkemizin birliğine zarar verecekler. Bunlara fırsat vermeyin. Erzincan kardeşliğin adıdır." diye konuştu."İSTANBUL'U DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN ŞEHİRLER ARASINA SOKMAYA KARAR VERDİK"Binali Yıldırım, "Allah nasip eder de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursam var gücümle çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Onların aydınlık yarınları için sizlerin desteği ile İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmaya karar verdik. 16 yılda bunu Türkiye'de yaptık, Erzincan'da yaptık o halde İstanbul'da da yapacağız." İfadelerini kullandı.Yıldırım sözlerini, "Pazar günkü şölene hazır mısınız, büyük güne hazır mıyız. Finali Binali ile yapıyor muyuz" ifadeleri ile sonlandırdı.Görüntü dökümü--------------------------------Binali Yıldırım'ın salona gelişi-Binali Yıldırım'ın konuşması-Genel ve detay görüntüler25.03.2019 - 19.42 Haber Kodu : 190325233==============================8 - BAĞCILAR'DA HAYPADER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU TÖRENLE AÇILDIHaber-Kamera: Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL,DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in başkanı olduğu Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği (HAYPADER)'nin yaptırdığı HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu Bağcılar'da törenle açıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu anlamlı yatırım dolayısıyla Demirören Ailesi başta olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli çabaları için, kendilerine engelli evlatlarımız, ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eğitim yuvası çocuklarımıza ve geleceğimize armağan olsun" dedi.Açılışa Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, çocukları Yelda, Erdoğan ve Emre Cemal Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, HAYPADER başkan yardımcısı Monik İpekel, derneğin yönetim kurulu üyeleri Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy ile proje koordinatörü Özle Özer katıldı.EMİNE ERDOĞAN: OKULUN TEMELİNDE SEVGİ VE İYİLİK DÜŞÜNCESİ VAREmine Erdoğan törende yaptığı konuşmada," Bugün burada, bu güzide okulun açılışı için bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu okulun temelinde, demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesi var. Hayırseverlik bilinci var. Dayanışmanın asil ruhu var. Hayırseverlik, insan sevgisi temelinde yükselen öyle bir bilinç ki, toplumu da yüceltiyor. Verdiği haz, havaya, suya, toprağa karışıp, kainatta yol alıyor. O nedenle, yapılan en ufak iyiliğin dünyanın uzak köşelerinde büyük yansımaları olduğunu biliyoruz. İnsanların birbirine olan güvenini artırıyor" dedi. "Zaman zaman, hayırseverliğin zengin insanlara mahsus bir unvan olduğu düşünülür. Halbuki hayırseverlerin ortak bildiği bir sır var. O da, sahip olduklarını paylaştığında bereketin artmasıdır" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Anadolu irfanı bunu bize her zaman göstermiştir. Normal şartlarda bir kişiye yetmeyen, paylaşıldıkça çoğalır, kimyası değişir. İki kişiye yeten, üç kişiye de yeter. Hayırseverlik de çeşitlidir. Yeri gelir paranız vardır, bir okul, cami, hastane yaparsınız. Yeri gelir arkanızda bekleyen bir engelli kardeşinize sıranızı verirsiniz. İki hareketin değeri de aynıdır. Çünkü ikisinin de özü, kendimizi değil, karşımızdakini düşünme erdemine dayanır. Ölçüsü ne olursa olsun, dünyaya yaydıkları iyilik, sevgi için ve en önemlisi örneklikleri için bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Yaptıkları hayır, hem kendilerine hem de gelecek kuşakların hayatlarına büyük manevi hazlar katacaktır. İnanıyorum ki, bu okul da, nice evladımızın ve ailesinin hayat yüklerini hafifletecektir.""SON 17 YILDA, 55 BİNE YAKIN ENGELLİ MEMUR İSTİHDAM EDİLDİ"Emine Erdoğan, son zamanlarda engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun pek çok eğitim kurumu açıldığını belirterek, şöyle konuştu:"Toplumumuzda bu konuda artan bir farkındalık var. Her birinden ayrı ayrı memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi hükümetimiz de, ilk günden bu yana engelliler konusunda büyük gayret gösteriyor. Engellilerin eğitiminden istihdamına kadar tüm sorunlarla yakından ilgileniyor. Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi. Bu, 55 bin kişiyi kendi özgüveniyle buluşturmak, bağımlılık zincirlerini kırmak demek. Engelli memurlarımız artık istedikleri yere tayin edilebiliyorlar. Özel sektörde daha çok istihdam ediliyorlar. İstihdama giden yolda en önemli adım ise, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Bu çerçevede, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem de belediyelerimiz donanımlı tesisler kuruyorlar. Sanat ve spor alanında her gün yeni bir başarı hikayesi duyuyoruz. Bütün bunlar, engelli kardeşlerimiz için bir lütuf değil, insan hakkının teslimi demektir. Engelli bireylerin hayata katılabilmeleri için ihtiyacımız olan şey; ince işçilik ama daha önemlisi ince fikirliliktir. Şehirlerimizin mimarisi kadar, bu konuda göstereceğimiz dikkat de önemlidir. Engellilere tahsis edilmiş park yeri, yürüme yolu, asansör gibi imkanları bazen şuursuzca kullanabiliyoruz. Bu, engelli kardeşlerimizin hayatında daha büyük bariyerlere dönüşüyor. Bir yere engelli tabelası asmakla iş bitmiyor. Bütün mesele, herkesin buna uygun tavır sergilemesi. Birlikte yaşamanın özü olan nezaketi elden bırakmamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerin öncelik hakkını koşulsuz olarak kendilerine teslim etmeye davet ediyorum.""BU ANLAMLI YATIRIM DOLAYISIYLA DEMİRÖREN AİLESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"Emine Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:" Açılışını yaptığımız bu eğitim yuvası da, toplumda bu bilincin artırılması noktasında elinden geleni yapacaktır. Ailelere rehberlik verecektir. Biliyoruz ki, engelli bireyler kadar ailelerinin de desteğe ihtiyacı var. Onların yükünü hafifletmek toplumsal sorumluluğumuzdur. Okulumuzun mimari tasarımı, yerli ve yabancı örneklerden faydalanarak yapılmış, çağdaş standartlara sahiptir. Bu titiz çalışmaların tüm hayırseverlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu okuldan sanat ve spor alanında nice cevherlerin çıkacağına da gönülden inanıyorum. Yeter ki biz, yetenek avcılığı yapalım ve yeteneklerin gelişip büyüyeceği ortamlar oluşturalım.Böyle başarıların önündeki tek engel, zihinsel bariyerlerdir. Onları aşabilirsek, bedensel engelleri de aşabiliriz.Mevlana Hazretleri bakın ne diyor; bir can var canında, o canı ara, beden dağındaki gizli mücevheri ara, ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara ama dışarıda değil, aradığını kendi içinde ara' Güçlü Türkiye olmanın ön koşullarından biri, tüm bireylerimizin kendini güçlü hissetmesidir. Türkiye gibi, cömertliğin, yardımseverliğin adeta bir iklim koşulu olduğu bir ülkede, birbirimize sahip çıkmak, hayatın doğal sonucudur. Böylesi dayanışmalar, bizi huzurlu yaptığı gibi moral değerler adına da yüceltir. Doğrusu böyle meziyetlerle donatılmış bir topluma, kültüre ait olmak hepimiz adına gurur verici. Bu milli özelliğimizi gelecek kuşaklara aktarmak da, ödevlerimiz arasındadır. Evlatlarımızın ruhuna merhamet, yardımseverlik tohumu atalım ki, gelecekte bunlar meyve versin. Biz toplum olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailemize karşı nezaketi, anlayışı, hoşgörüyü elden bırakmazsak, ilişkilerimizin kalitesi artar. Dayanışma ve birbirine sahip çıkma fikri, toplumumuzun ömrünü uzatır. Bize bu duyguları ilham eden, bu anlamlı yatırım dolayısıyla Demirören ailesi başta olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli çabaları için, kendilerine engelli evlatlarımız, ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eğitim yuvası çocuklarımıza ve geleceğimize armağan olsun.""HAYAT PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİMİZ GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR"Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören de konuşmasında şunları söyledi: "Bizler Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği olarak yüreğimizde güzel ülkemize duyduğumuz sonsuz sevgi ve sadakat, aklımızda yüce milletimize sunmak istediğimiz sonsuz bir hizmet aşkı ile çıktığımız uzun bir yolculuğun en anlamlı duraklarından birindeyiz. İşte bu çok anlamlı durakta varlıklarıyla bizleri onurlandıran siz çok değerli konuklarımızı en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyor ve hepinize büyük bir heyecanla hoş geldiniz diyorum. Başkanı olmaktan onur ve mutluluk duyduğum 'Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneğimiz' adından da anlaşılacağı gibi iyi yürekli düşleri gerçeğe dönüştüren bir azim ve kolektif iradenin nice dezavantajlı bireylerimize umut ve dayanak oluşturduğu güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Bu gücümüzün kaynağı ise her geçen gün çok daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşan derneğimizin üyeleri ve değerli bağışçılarımızın birbirine kenetlenmiş olan sımsıcak yürekleridir.""OKULUMUZA ŞİMDİDEN 450 BAŞVURU YAPILDI"2017 TÜİK verilerine göre Türkiye'de 22 milyon 883 bin 288 çocuk nüfusu olduğunu ve bu çocukların 600 bine yakınının engelli olduğunu hatırlatan Revna Demirören, "Engelli çocuklarımızın yarısından fazlası da hem eğitim alamıyor, hem de sağlık, ulaşım, iş, sosyal ve günlük hayata katılımlarında çok fazla sorunla karşılaşıyorlar. Bedensel ve zihinsel yetersizliklerinden dolayı engelli olarak ötekileştirilen bireylerimizi topluma yük olmadan, sosyal hayatta kendilerine ve insan onuruna yaraşır bir yerde çalışma hayatına katmak ve bu sayede istihdamlarına olanak sağlamak ise bizimkisi gibi okulların hızla arttırılması ile gerçekleştirilebilecektir. Keza 250 engelli bireylerimizi kucaklayan okulumuza şimdiden 450 başvuru yapıldı bile. Dileğimiz ve çabamız odur ki engelli bireylerimizin tümü için nice projeler hayata geçirebilelim ve evde destek kapsamında çok rahatlık sağlayacak bir hizmetin de temellerini atalım. Bunu yaparken sevgili Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu güzel okulumuzu hayal edip, bizlere inanarak okulumuzun üzerinde yer aldığı bu eşsiz araziyi edinmemizi sağlayan Eski Emniyet Müdürümüzün Değerli Eşi Sayın Güldal Altınok Hanımefendi'ye gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyorum. ve 3 yıl önce kapılarını çaldığımız dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Çağatay Kılıç'ın yönlendirmesi ile Spor Toto Teşkilatımızın Dönem Başkanı ve bugünkü Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendi bizlere güvendi, desteğini esirgemedi" ifadelerini kullandı."OKULUMUZUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"Revna Demirören, "Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği gerçekleştirdiği tüm organizasyonlardan elde edilen geliri Milli Eğitim Bakanlığı iş Birliği ile Bedensel ve Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla değerlendirmiştir. Tüm derslikleri ve sosyal alanlarıyla bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi olan 'HAYPADER Özel Eğitim ve Uygulama Okulumuza gerek sundukları eşsiz destek gerekse bütün burada bulunarak bizleri onurlandırmalarından ötürü Spor Toto Teşkilatımızın Dönem Başkanı ve bugünkü Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendiye, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı Beyefendi'ye, Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı Beyefendiye, İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan Beyefendiye, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Sayın Cengiz Zülfikaroğlu Beyefendi'ye, çok değerli NETAŞ Yönetim Kurulu'na, Aktifbank Yönetimine, Sayın Emir Sarıgül'e emeklerimize gösterdiği sabır, özen ve destek için Sevgili Eşim Yıldırım Demirören'e ve pek tabii ki isimleri tarihe altın harflerle not düşülecek olan yüce yürekli bağışçılarımıza sonsuz saygı ve teşekkülerimizi sunuyorum. Bu okul 'Engelleri ortadan kaldırma'... Engeller ve endişelerden uzak, huzurlu bir eğitim ve sosyal hayata karışma yeridir. Bu duygularla bir kez daha sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum ve hepimize okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.PLAKET VERİLDİLokman Hekim Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencisi Affan Aydın, yaptığı resmi Emine Erdoğan'a hediye etti. Öte yandan eğitim merkezine katkılarından ötürü NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Müjdat Altay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya plaket verildi.OKULUN AÇILIŞI YAPILDIYapılan konuşmaların ardından okul kurdela kesilerek açıldı. Demirören Ailesi ile okulu gezen Emine Erdoğan, rabia işareti yapan Kazak Türkleri Aijan Erol (9) ve Aslı Sare Hayır (4) ile fotoğraf çekildi. Öğrencilerle ve veliler ile sohbet eden Emine Erdoğan'a okul hakkında bilgi verildi.OKULUN ÖZELLİKLERİHayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nin (HAYPADER) yaptırdığı HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fiziksel ve zihinsel engelli çocukları eğitim görecek . Okulda İstanbul 'da yaşayan 1. ve 2. Kademe öğrenciler için, ihtiyaç sahibi, fiziksel veya zihinsel engelli çocukların eğitim görmesi için kurulmuş olan toplamda 33 adet derslik ten oluşan bunların 24 adet gurup derslikleri, 6 adet bireysel eğitim derslikleri 3 adeti çift engel derslikleri olarak Milli Eğitimin İhtiyacı doğrultusunda düzenlenmiştir. Bunla beraber 1adet görsel sanatlar atölyesi, Uygulama Evi, 2 adet Rahatlama Odası, Duyu Algı odası, Müzik odası, Mescit, Fizyoterapi-Spor Salonu, Yemek Salonu, tuvaletler ve Bakım Odaları bulunmaktadır.Görüntü Dökümü:-------------------------Emine Erdoğan'ın konuşması-Revna Demirören'in konuşması-Yıldırım Demirören'den görüntü-Monik İpekel'den görüntü-Kurdele kesilmesi-Emine Erdoğan'ın okulu gezmesi-Öğrencilerle fotoğraf çekilmesi-Velilerle sohbet etmesi-Emine Erdoğan'a okul hakkında bilgi verilmesi-Sınıfların gezilmesi-Katılımcılardan görüntü-Emine Erdoğan'a öğrencinin hediye vermesi-Diğer katılımcılar hediye verilmesi-Genel ve detaylar25.03.2019 - 18.15 Haber Kodu : 19032521325.03.2019 - 18.19 Haber Kodu : 19032521425.03.2019 - 18.21 Haber Kodu : 19032521525.03.2019 - 18.23 Haber Kodu : 190325216==============================