28.05.2019 09:16
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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

18.30/20.33Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek.

18.30/20.33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek. 

15.30/20.00/23.00/01.00
AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret edecek. Maslak Oto Sanayide iftara katılacak. Şişli Ortanca Parkında vatandaşı selamlayacak. Trabzonlu Dernekler Federasyonuda sahur programına katılacak.

10.00
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda muhtarlarla bir araya gelecek

16.00
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nda "Müzede Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı"naiştirak edecek.

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Berhem Salih, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA