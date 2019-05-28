DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

18.30/20.33Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek. 15.30/20.00/23.00/01.00AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret edecek. Maslak Oto Sanayide iftara katılacak. Şişli Ortanca Parkında vatandaşı selamlayacak. Trabzonlu Dernekler Federasyonuda sahur programına katılacak.10.00-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda muhtarlarla bir araya gelecek16.00-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nda 'Müzede Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı'naiştirak edecek.//////////////////////////////////////////