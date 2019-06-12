DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

- AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi açılışına katılacak.

12.30

- CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Dream Hill Hotel'de Sivaslı İş İnsanları ile Buluşacak.

12.00-21.00

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar ve Ataşehir'de programlarda bulunacak.

10.00

-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



Kaynak: DHA