16.06.2019 10:11
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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.

15.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.

10.30
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

11.00/12.30
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşehri dernekleri temsilcileriyle Ataköy Sheraton Otel'de bir araya gelecek, Fatih Karagümrük SporKulübünü ziyaret edecek.

21.00
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.


Kaynak: DHA
İstanbul, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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