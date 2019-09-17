Dha istanbul haber takip gündemi

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10.00-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak.

17.09.2019 09:25Dha istanbul haber takip gündemi


10.00
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak.

10.00
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak. Atatürk Havalimanı

10.00
-Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.



Adnan Menderes, Süleyman Soylu, Hasan Polatkan, Güncel

Kaynak: DHA

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