DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00/13.00/14.30/16.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi ile Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılacak. Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşecek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinoviv Buric'i kabul edecek.

09.30-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katılacak. Conrad İstanbul Bosphorus