Dha İstanbul- (Havadan Görüntüyle) Kağıthane'de Eski Mandırayı Su Bastı, Kümes Hayvanları Telef Oldu

11 Aralık 2018 Salı 14:35



11 Aralık 2018 Salı 14:35

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Vatandaşların kümes olarak kullandıkları yapıda çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, bazıları kurtarıldı.İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde eskiden mandıra olarak kullanılan yapıların su altında kalmasına neden oldu. Sular altında kalan yapılarda çevre sakinlerinin beslediği kümes hayvanlarından bir çoğu telef oldu.Hayvanlarının telef olduğunu görenler suya girerek sağ kalan hayvanlarını dışarıya çıkardı. Su baskını nedeniyle onlarca kümes hayvanının telef olduğu belirtildiGörüntü dökümü:---------------------Su basan mandıra-Vatandaşların suyun içine girmesi-Kurtardıkları tavuklar-Genel ve detaylar-alanın havadan görüntüleri - İstanbul