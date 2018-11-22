22 Kasım 2018, 18:14
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Dha İstanbul   (Havadan Görüntüyle) Tuzla'da İnşaatta Çökme

Dha İstanbul   (Havadan Görüntüyle) Tuzla

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da yapımı devam eden binanın 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da yapımı devam eden binanın 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi. 

Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak'ta yapımı devam eden binanın  7 ve 8'inci katına beton döküldü.Ancak bir anda çökme yaşandı. Çevrede panik yaşanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken en üst katları çöken inşaatta yıkım yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü (havadan)

-Önlem alınması

-Yıkılan bölüm

-Detaylar DHA,İstanbul,Tuzla
22 Kasım 2018 Perşembe 18:14