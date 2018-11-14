Dha İstanbul - İdo İç Hat Seferlerini Durduruyor

İstanbul
DHA İstanbul Deniz Otobüsleri
A.Ş. (İDO)'nin 1 Aralık
2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi.
2011 yılında yapılan ihaleyle özelleştirilen İDO'nun Bostancı- Bakırköy
, Bostancı-Kabataş/ Beşiktaş
ve Adalar
'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak. Daha önce de Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtilen kararla şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.
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-İDO'yla ilgil arşiv görüntüler
Aralık,DHA,İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:42