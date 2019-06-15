15.06.2019 17:41
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DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU SANDIK GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU SANDIK GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur Meriç / İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur Meriç/ İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi.

CNR Expo Center'da düzenlenen programda bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bana dediler ki 'yarın için dinlenmen lazım. Cumayı, cumartesiyi boşaltalım'. Dedim, 'Arkadaşlar ben dinlendiğim zaman yoruluyorum. Ben çalışma arkadaşlarımızla, milletimizle, İstanbullularla buluştuğum zaman enerjim artıyor, canlanıyorum' " dedi.

OYLARIN TUTANAKLARA KAYDI

Ekrem İmamoğlu, "Okullardaki görevinizi yaparken temel prensibimizin bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, inanın rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar önemlidir. Her ikisi için mücadele ediyoruz. Bunun adı şu; hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Bu kadar net, bunun adı bu" diye konuştu.

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- İmamoğlu'nun açıklamaları açıklamaları

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Kaynak: DHA
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