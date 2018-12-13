Dha İstanbul - İstanbul'da Deaş Operasyonu: 12 Gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sultanbeyli
, Bağcılar
, Başakşehir
, Bahçelievler
, Arnavutköy
ve Avcılar
'da 15 ayrı adrese gece saatlerinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ'a eleman temini ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtildi.
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-ARŞİV
DHA,İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 08:59