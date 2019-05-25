DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA TİCARET SAVAŞLARI TARTIŞILDI

* Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,

"Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz"

Haber-Kamera: Ümit UZUN - İdris TİFTİKÇİ - Onur MERİÇ/İSTANBUL - MALİYE Hesap Uzmanları Vakfı tarafından 'Ticaret Savaşlarının Arkasındaki Gerçek: Teknoloji' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'nin dünya ticaret hacmi içerisindeki payı sadece yüzde 0.9 . İhracat açısından da dünyada 31'inci sırada. Yani Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"AMERİKA'NIN ŞUANDA BİR KURAL TANIMAZLIK BAKIŞ AÇISI VAR"

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye dünyanın ticaret hacmi 19.4 trilyon dolar civarında. Amerika 2.6 trilyon dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi. Çin 2.1 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük ikinci ithalatçı ülkesi. Dolayısıyla ABD ile Çin arasında yaşanan bir ticaret savaşı dünya ekonomisini ve dünya ticaretini doğrudan doğruya etkileyecek bir gelişme" diye konuştu.

"Amerika'nın şu anda bir kural tanımazlık bakış açısı var buna da hepimiz şahit oluyoruz" diyen Turagay, " Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine baktığımız zaman 2017'de yüzde 4.6 büyüyen dünya ticareti, 2018'de yüzde 3'lere geriledi. 2019 büyüme hızı ise yüzde 2.6 civarında olacağı bekleniyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU TİCARET SAVAŞLARINDA DOĞRUDAN ETKİLENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Türkiye'nin 168 milyar dolarlık ihracatı olduğunu söyleyen Turagay, "Bu ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 7 oranda artırarak bu rakama ulaştık. 2019 Nisan ayı sonu itibariyle de 60 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. Bu da geçen yıla mukayeseyle yüzde 3.8'lik bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla ihracat, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için çok önemli, ihracata dayalı büyüme stratejisi de ekonomimizin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için çok elzem" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dünya ticaret hacmi içerisindeki payı sadece yüzde 0.9" diyen Turagay, "İhracat açısından da dünyada 31'inci sırada. Yani Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"ÇİNLİLERİN 5G TEKNOLOJİSİ İÇİN 180 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA TAAHHÜDÜ VAR"

Turagay, "5G teknolojisinin önümüzdeki 5-10 yılın belirleyicisi olacak ve 5G teknolojisinin Çinliler tarafından tamamıyla kontrol altına alınması Amerika'yı da çok rahatsız ediyor. ve Çinlilerin sadece 5G teknolojisi için önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde 180 milyar dolarlık bir harcama taahhüdü var" şeklinde konuştu.

"DEMOKRAT POLİTİKACILARIN TRUMP'I ÇİN'E KARŞI YUMUŞAK DAVRANMAKLA SUÇLAMASI ÇARPICIDIR"

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ise, "Çin anonim şirketi teknolojik olarak ilerleyip yurt dışında yayıldıkça, genişleme motivasyonu daha da artacaktır. ABD'de de başlangıçta ki durum ve tutum değişmeye başlamıştır. Birçok demokrat politikacının Çin'e karşı yumuşak davranmakla Trump'ı suçlaması çarpıcıdır" ifadelerini kullandı. Eren, "ABD'nin Çin ile müzakereleri süren ticaret savaşı gerginliği ve Venezuela'ya yapılan yaptırım tehditleri devam ede dursun, İran yaptırımları çerçevesinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye sağladığı muafiyetleri Mayıs başında sona erdirmiştir" dedi.

"ÖNE PLANA ÇIKAN ÜLKE ABD OLMUŞTUR"

Ticaret savaşlarının, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirmesiyle başladığını belirten Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Berrak Atila da, "Ekonomik milliyetçilik yaklaşımları, uluslararası ekonomide giderek daha fazla yer bulmuştur. Yeni korumacılıkta kuşkusuz en çok öne plana çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Uluslararası pazarlamada global marka algısını koruyup, yerel kültüre hitap eden ürünlerin üretilmesini hedefleyen globalleşme, bir pazarlama stratejisi olarak benimsenmişken, Trump yönetiminin ithal çelik, alüminyum, otomobil, bilgisayar parçaları gibi mamullerinde bulunduğu 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirme kararı arkasından misillemeyi de getirecek ticaret savaşlarını başlatmıştır" dedi.

"UZMANLAR, SÜRECİN SOĞUK SAVAŞA VARACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKMAKTA"

"Amerika ve Çin arasındaki hamlelerin özellikle teknolojik düzlemde uluslararası rekabette öne geçme yarışından kaynaklandığı düşünülmektedir" diyen Atila, "Dünya piyasalarında endişeyle izlenen Trump yönetiminin 'savaşı Çin kaybedecek', Çin yönetiminin ise 'Dış baskılara asla teslim olmayacağız' açıklamalarıyla gündemde olan ticaret savaşlarının kazananı olur mu bilinmez. Ancak yarattığı belirsizlik ve gerginlik ortamında, uzmanlar, dünya ekonomisinde kayıplar yaşanacağına, sürecin soğuk savaşa varacağına kesin gözüyle bakmaktadırlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Berrak Atila konuşma

-Ahmet Eren konuşma

-Rıza Tuna Turagay konuşma

-Panele katılanlardan görüntüler

-Panel oturumu

-Genel ve detay





Kaynak: DHA