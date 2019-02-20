Dha İstanbul - İstanbul'da Vapur Seferlerine Sis Engeli

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul
DHA
İstanbul'da vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer- Rumeli
Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray
'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Boğaz'daki sis
-Toplu taşımadaki yoğunluk
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DHA,İstanbul
Kaynak: DHA