05.07.2019 01:09
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DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYETİ'NDE 2019 ATAMALARI BELLİ OLDU

DHA İSTANBUL - İSTANBUL EMNİYETİ

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 2 bin 62 polisin başka illere tayini çıkarken, çeşitli illerde görev yapan bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, her yıl Mayıs-Haziran ayları arasında açıklanması gereken genel atama sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.
2 BİN 62 KİŞİ GİTTİ, BİN 412 KİŞİ GELDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Polis Memuru, Başpolis, Kıdemli Başpolis, Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiser rütbelerinde görev yapan emniyet personellerinden toplam 2 bin 62 kişi diğer illere tayin olurken, çeşitli illerde görev yapan bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.


Kaynak: DHA
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