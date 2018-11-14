Dha İstanbul - İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Meteoroloji, İstanbul
için sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak olan yağmur
ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını
ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,DHA,İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:07