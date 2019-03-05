05 Mart 2019, 10:39
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Dha İstanbul - İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması

Dha İstanbul - İstanbul Valiliği

İstanbul DHAİstanbul Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta S.A adlı kadının çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. Gaziosmanpaşa, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA