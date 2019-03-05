Dha İstanbul - İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması

İstanbul
DHA
İstanbul Valiliği'nden Gaziosmanpaşa
'daki patlamayla ilgili açıklaya yapıldı.
Açıklamada, "Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar
Sokak'ta S.A adlı kadının çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.
Gaziosmanpaşa, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA