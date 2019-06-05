DHA İSTANBUL - KABLO HIRSIZLARI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Haber: Alper KORKMAZ - İbrahim YILDIZ - Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, DHA

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami insatına hırsızlık için gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Olay sabaha karşı İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasında meydana geldi. Minibüsle cami inşaatına gelen 10 hırsız kablo çalmak istedi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri hırsızları fark etti. Yakalanacaklarını anlayan 10 hırsız geldikleri minibüse binerek kaçmaya başladı. Hırsızları yakalamak için uzun süre kovalayan polis ekiplerine jandarma ekipleri de destek verdi. Şüphelilerin bulunduğu aracın lastikleri patlatılırken, şüpheliler önünde seyreden polis otosuna arkadan çarparak durdu. Olay yerine ambulans da sevk edildi. Minibüsteki şüphelilerden 7'si yakalandı, 3'ü ise kaçmayı başardı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin bindiği minibüsten görüntü

-Ambulanstan görüntü

- Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA