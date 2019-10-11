Haberler » Güncel » Dha istanbul -kartal'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler

Dha istanbul -kartal'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler

KARTAL'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

11.10.2019 16:37Dha istanbul -kartal'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler

KARTAL'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.

Uzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntülerde kavga eden iki gruptakilerden bazıları kaçarken silah sesleri duyuluyor. Bu sırada adliye merdivenlerinden inen bir kişinin düştüğü görülüyor. Kavga sırasında çevredekilerin de araçların arkasına sığındığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Çatışmayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler



Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:07 Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun
19:07 Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit (2)
19:06 Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü...
19:05 Kürt şahinleri tugayı tim komutanı: "tel abyat'a gidiyoruz.
19:04 Balıkesir eş katili: benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü
19:03 "Gençlik Parkı'nın kültür parkı olması için Mansur Bey'le görüşüyoruz"
18:58 7.2'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
11.10.2019 19:08:54