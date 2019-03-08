08 Mart 2019, 15:35
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Son Dakika! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 4 Kişiyi Öldüren Şinasi Gürkan Tutuklandı

Son dakika! İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zıhrlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

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Şinası Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkeme de "kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ve hakimlik ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği başka bir şey söylemediği öğrenildi.

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Esenyurt, DHA, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


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