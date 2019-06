DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU: HAKLI OLANLAR HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Demokrasi için, güzel bir Türkiye için, çok güzel şeylerin olması için birlikte sandığa gideceğiz"

"Eğer bu gün halen birileri çıkıp da kahraman ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip; 'eşek gibi arkalarında duracaklar' diyorsa ve buna karşı sert, onurlu bir tavır sergilenmiyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım"

"Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü haklı olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü, demokrasiden yana olan her zaman güçlüdür. Biz haklıyız, güçlüyüz. Haklı olduğumuz sürece haklı davamızın arkasında duracağız. Bu ülkeye insan haklarını getireceğiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinin İstanbul İl Binası'nda il yönetici ve milletvekilleri ile bayramlaştı. Kılıçdaroğlu ardından il binasının bulunduğu sokakta seçim otobüsü üstünden vatandaşlara seslendi. Vatandaşlarla da tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, "Bizim bir görevimiz var. Bu ülkenin vatanseverleri olarak görevimiz var. Biz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Biz güzel ülkemizde gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan bir demokrasiyi de bir demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız. Bu amacın gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sizler vereceksiniz. Birlikte yapacağız bunu. Demokrasiye ulaşmak kolay bir olay değildir. Demokrasiyi savunmak kolay bir olay değildir. Demokrasi için mücadele etmekte kolay bir olay değildir. Yeri geldiğinde demokrasi için mücadele edenler bedel ödemişlerdir. Ama bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacaksak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye bırakacaksak, bütün dünya da 'Türkiye'de demokrasi var ve demokrasi mücadelesi var' dedirteceksek birlikte çalışmak zorundayız" dedi.

"23 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDECEKSİNİZ. ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Kılıçdaroğlu, "Benim sözüm sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlara değil. Demokrasi bizim gibi düşünmeyen farklı düşünen herkes için geçerlidir. Ben nasıl onların düşüncelerine saygı göstereceksem, onun da düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir rejimi savunuyorsam, o da benim için aynı şeyleri düşünmelidir. O nedenle 23'ünde sandığa gideceğiz. Demokrasi için, güzel bir Türkiye için, çok güzel şeylerin olması için birlikte sandığa gideceğiz. Benim sözüm özellikle geçen seçimlerde Ekrem Bey'e oy vermeyen vatandaşlarıma. Bakınız bir Ramazan ayını geçirdik. Manevi duygularımızın en yoğun olarak yaşandığı ay. Hepimiz o ayda haktan söz ederiz, hukuktan söz ederiz. Adaletten söz ederiz. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' deriz. Madem böyle düşünüyoruz, madem bu anlayış Türkiye'nin bütün katmanlarında yerini alıyor o zaman haksızlığa uğrayan, mazbatası teslim edildikten sonra odada düzenlenen kumpaslarla bir haksızlık yapılıp Ekrem Bey'in mazbatası tekrar elinden alınıyorsa artık bu milletin biz bu haksızlığa 'dur' demek istiyoruz. Ayın 23 sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyun" ifadelerini kullandı.

"HAKLI OLANLAR HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR"

"Gönül isterdi ki Türkiye dahil olmak üzere Ortadoğu coğrafyası bir barış havzasına dönsün" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim şehitlerimiz, kahraman ordumuzun mensupları... Eğer bu gün halen birileri çıkıp da kahraman ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip; 'eşek gibi arkalarında duracaklar' diyorsa ve buna karşı sert, onurlu bir tavır sergilenmiyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye yönetiliyor mu, yoksa bir uçta bir uca savruluyor mu? 'Ne olacak?' sorusunu hepimizin birlikte soruyoruz. Son sözümüz şu; Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü haklı olanlar her zaman güçlüdür. Çünkü, demokrasiden yana olan her zaman güçlüdür. Biz haklıyız, güçlüyüz. Haklı olduğumuz sürece haklı davamızın arkasında duracağız. Bu ülkeye insan haklarını getireceğiz. Bu ülkeye kadın erkek eşitliğini getireceğiz" diye konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU, CHP'NİN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİR. 16 MİLYON İSTANBULLUNUN SEÇİLMİŞ BAŞKANIDIR"

23 Haziran'da bir bayram yaşanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu seçildiğinde dünyaya şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de baskı var evet. 'Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandığa gittiler, demokrasiden yana tavır aldılar' diyeceğiz. 23 Haziran'da demokrasinin gücünü büyün dünyaya gösteren yurttaşlar olarak gurur içinde bu ülkenin caddelerinde gezeceğiz. O yüzden her birimizin üzerine düşen görev sıradan bir oy kullanma değildir. Demokrasinin geleceği açısından önemli bir görevidir. Tarihi bir görevdir. Artık, Ekrem İmamoğlu, CHP'nin seçilmiş belediye başkanı değildir, İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun seçilmiş başkanıdır. 16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum. Çaba göstermeleri için onların vicdanlarına sesleniyorum" dedi.

