13 Kasım 2018, 11:03
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İstanbul'da İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 9 Yaralı

İstanbul'da İETT otobüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

İstanbul'da yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza saat 10.45'te meydana geldi. Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki duvara çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme'de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 10.29'da 57 UL Kuruçeşme - Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün ilk tespite göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde bulunan istinad duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.

Kuruçeşme,DHA
13 Kasım 2018 Salı 11:03



YORUMLAR (26)
KÜBRA: İETT OTOBÜSLERİNE BU ARALAR BİRŞEYLER OLDU. . . HADİ HAYIRLISI. . . ŞİMDİDE BAŞKAN ÇIKIP DERKİ NAZAR NAZAR BUNLAR HEP NAZAR. .
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DÜRBÜNLÜ: Şöförleri Seçerken 2 özellige dikkat etmek lazım: 1-Düzgün araç kullananları,,Ve yol dualarını okumadan direksiyona geçmeyenleri.
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MUSLUK MUSTAFA: İSTANBULUN GÖBEĞİ DİYORSUN YERİNİ SÖYLEMİYORSUN HANGİ İLÇE KARDEŞİM AMELE HABERİ YAPMAYIN
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  • AKAR123 : Sokağın adına kadar yazmış ya işte. Önce okumayı öğren.
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