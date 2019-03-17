Dha İstanbul - Maltepe'de "Eyt" Mitingi (1)

Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT
) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe
'de miting düzenliyor. Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alınıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Polis
araması
-Miting alanına girişler
-Miting alanından detay
-Genel ve detaylar
DHA, EYT, Maltepe, Güncel
Kaynak: DHA