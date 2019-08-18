DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 12.30'da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır"

"17 Ağustos Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir"



İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirileri üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZA "E-POSTA YOLUYLA" GÖNDERİLMİŞTİR.

İmamoğlu'nun "Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı. AKOM'dan bilgileri kontrol ettirdim bize Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul'da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti" açıklamasına verilen yanıtta, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren yayımladığımız Hava Raporlarımızda; Yurdumuzun Kuzey ve Kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışlı sistem tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, basın- yayın organlarımız ile paylaşılmıştır. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma tarihlerinde sabah 06.00 ile akşam saat 18.00 de yayımladığımız "hava raporlarında" yer alan "Marmara Bölgesinin Doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisiniö içeren bilgiler; belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza "E-posta yoluyla" gönderilmiştir. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız tüm tahmin ve öngörü uyarılarımız; Kurumsal internet sitemiz, E-posta, MGM Mobil Uygulaması, Sosyal Medya Hesapları, Kısa Mesaj Servisi (SMS), faks, telefon ve resmi yazılarla yerel ve ulusal basın aracılığı ile hızlı ve yoğun bir şekilde halkımıza ve yetkililere anında ulaştırılmıştır" denildi.

"DİĞER RAPORLARI DİKKATE ALMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Nitekim; 'Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen kuvvetli yağışla' ilgili haberler; 14/15/16 Ağustos 2019 tarihlerinde tüm basın-yayın organlarımız, günler öncesinden bültenlerinde İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış konusuna gerek canlı yayınlarla gerekse de ara ve ana haber bültenlerinde sıkça ve defaten yer vermişlerdir. Basın kuruluşlarımızın gösterdiği bu duyarlılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz . İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 12.30'da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır" ifadeleri yer aldı.



"ORTA' DEĞİL, 'KUVVETLİ' OLARAK RAPOR EDİLMİŞTİR"

Meteroloji'nin açıklamasında, "İmamoğlu, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı 'orta' şiddetli idi' demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklaması



