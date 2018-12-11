Dha İstanbul - Metrobüs Yaya Geçidini Su Bastı

İstanbul
'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu
Metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı. Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptıı. Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin suyu tahliye etmesi
-Yayalardan görüntü
-Ekiplerin tıkanan mazgalları açma çalışması
-Su basan alan (sosyal medya) - İstanbul
Zincirlikuyu,İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 12:01