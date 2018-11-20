20 Kasım 2018, 17:49
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Dha İstanbul - O Fetö'cü Tutuklandı

Dha İstanbul - O Fetö

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen...

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.

ABD'deki yargılamasının ardından Türkiye'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "örgüt kurma ve yönetmek" suçundan tutuklandı.  

Görüntü Dökümü:

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-Gözegir'in görüntüsü Amerika Birleşik Devletleri,İstanbul
20 Kasım 2018 Salı 17:49