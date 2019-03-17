Dha İstanbul - Otobüste Baygınlık Geçirip Başını Çarptı

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA Beyoğlu
'nda özel bir halk otobüsünün içinde baygınlık geçiren bir yolcu düşerek başını çarptı. Otobüste bulunanların yardımına koştuğu yolcu, ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa
- Taksim
hattında çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı özel bir halk otobüsünde bulunan yolculardan biri Tarlabaşı
Bulvarı üzerinde otobüs seyir halindeyken baygınlık geçirip yere düştü. Başını yere çarpan yolcu için otobüste bulunanlar seferber oldu. Şoför de otobüsü Taksim alt geçidinde durdurdu. Bir süre sonra kendine gelen yolcu haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim alt geçidinde duran otobüs
-Otobüste baygınlık geçirip başını yere çarpan kişi
-Yardım eden vatandaşlar
- Polis
ekipleri
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Otobüs içinde yere düşen kişiye ilk müdahale yapılması
-Kişinin sedye ile ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar
DHA, Güncel
Kaynak: DHA