DHA İSTANBUL- (ÖZEL) ARNAVUTKÖY'DE FIRINDAKİ HIRSIZLIK KAMERADA

Kamera: Taylan ERGÜN/ İstanbul DHA Arnavutköy 'de bir hırsız sabaha doğru girdiği ekmek fırınından kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, Arnavutköy'de 9 Ağustos günü sabaha doğru saat 04.45'de meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde bulunan ve 24 saat açık olan ekmek fırınının önüne gelen bir kişi, bir süre fırının içini gözetledi. Fırında çalışan işçilerin, fırının arka bölümüne geçmesini fırsat bilen hırsız, fırından içeri girdi. İçeride de bir süre etrafa bakınan hırsız, daha sonra fırın tezgahının arka kısmına uzanarak kasada bulunan kağıt paraları aldı. Kasadaki paraları alan hırsız, daha sonra fırından koşarak uzaklaştı. Hırsızlık olayını sabah kasayı kontrol eden işçiler fark ederek durumu polise bildirdi.

"SON DÖNEMLERDE HIRSIZLIK OLAYLARINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Son dönemlerde hırsızlık olaylarında bir artış yaşandığına dikkat çeken fırın sahibi Abdulbaki Aras, "Gece saat 04.45 sıralarında biri geliyor önce keşif yapıyor. Ustalarımızdan sigara istiyor. Sonra kapıda oyalanıp ustalarımızın fırının arka bölümüne geçmelerini bekliyor. Çok sinsi bir refleks ile kasaya doğru ilerliyor. Kasadan bir miktar para aldıktan sonra da kaçıyor. Hırsızlık olayları son zamanlarda çoğaldı. İş yerimizin karşısında bir park var. Bu park tamamen tinercilerin mekanı olmuş. İlçe emniyetimizden bunlara bir çözüm bulmasını istiyoruz. Dün gece de yine gelmiş madde bağımlısı bir genç. Arkadaşlarımızdan para istemiş sigara istemiş, bizim çalışanlarımız da vermeyince küfrederek kaçmış gitmiş. Hırsızlık olayının yaşandığı gece 5 kişi fırında çalışıyordu. O esnada tüm çalışanlarımızı takip ediyor. Fırınımız 24 saat açık olduğu için bazen müşteriler gecenin bir yarısı içeriye girdiğinde çalışanlar arka bölümde olduğunda sesleniyorlar, 'Kimse yok mu?' diyorlar. Ancak hırsız seslenmez. Hırsız sinsice içeri girip kasadaki parayı alıp gidiyor. Bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

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-Fırın sahibi Aras'ın konuşması

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar



