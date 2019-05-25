DHA İSTANBUL - (Özel Haber) TAKSİ VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi'nde bir taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Halaskargazi Caddesi Taksim istikametinde 06.00 sıralarında meydana geldi. Şişli istikametinden Taksim istikametine giden 34 TBJ 12 plakalı taksi ile ara sokaktan çıkan 34 NZ 90 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin kural ihlali yaptığı öne sürülürken, taksi sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİKLERİ İDDİASI

Kazayı gören bir vatandaş, "Taksi ileriden geliyordu, diğer araç ise aradan çıkıyor. İkisinden biri kırmızı ışıkta geçiyor. Ama hangisi belli değil. 3 yaralı var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-yaralılardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Polislerden detaylar

-Genel ve detaylar

-Bir vatandaş ile röportaj

Kaynak: DHA