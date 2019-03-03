Dha İstanbul - Park Halindeki 2 Minibüsü Benzin Döküp Yaktı

Kaynak: DHA

O ANLAR KAMERADAHaber - Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHASilivri'de bir kişi, 2 minibüsün üzerine benzin dökerek, ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Silivri Gümüşyaka'da 07 Ocak'ta meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halinde bulunan iki minibüsün üzerine benzin döktü. Ardından 2 minibüsü ateşe veren şüpheli alevlerin yükselmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürürken, 2 minibüsten biri tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:--------------------Güvenlik kemarası-Benzinle yakma anı-Olay yerinden görüntü-Genel ve detaylar