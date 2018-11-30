30 Kasım 2018, 14:09
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Dha İstanbul - Pendik'te Kuyumcuda Soygun Girişimi: 1 Yaralı (1)

Dha İstanbul - Pendik

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL DHAPendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL DHA

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcuyu bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

Kuyumcudan görüntü

Polis ekiplerinden

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30 Kasım 2018 Cuma 14:09